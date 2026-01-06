Росія збідніла на 20 млрд дол завдяки СБС України — відео

Угруповання Сил безпілотних систем звітує про результати своєї роботи у війні з країною-агресоркою Росією протягом останніх 7 місяців — тобто з моменту створення. Що важливо розуміти, протягом цього періоду вдалося успішно вразити 168 000 ворожих цілей.
Головні тези:
- За цей час виконано понад 832 000 бойових вильотів.
- Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності “Дельта”.
Результати роботи СБС за останні 7 місяців
Одразу з моменту свого створення угруповання Сил безпілотних систем почало максимально ефективно реалізовувати важливі місії за призначенням на ключових напрямках фронту.
Варто звернути увагу на те, що за цей період часу вдалося виконати понад 832 000 бойових вильотів.
Серед уражених цілей:
50 238 одиниць особового складу;
532 танки;
7 697 одиниць автотехніки;
5 548 одиниць мототехніки;
близько 2 500 гармат та гаубиць;
більше 350 цілей на території рф. що завдало збитків противнику орієнтовно на $3 млрд. щомісяця.
Окрім того, наголошується, що протягом 5 січня підрозділи угруповання СБС уразили/знищили 1142 цілі ворога:
396 одиниць особового складу, з яких 190 — ліквідовано;
55 точок вильоту дронів;
21 артилерійська система;
67 одиниць автомобільної техніки;
18 мотоциклів;
140 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер» та «крило».
