Угруповання Сил безпілотних систем звітує про результати своєї роботи у війні з країною-агресоркою Росією протягом останніх 7 місяців — тобто з моменту створення. Що важливо розуміти, протягом цього періоду вдалося успішно вразити 168 000 ворожих цілей.

Результати роботи СБС за останні 7 місяців

Одразу з моменту свого створення угруповання Сил безпілотних систем почало максимально ефективно реалізовувати важливі місії за призначенням на ключових напрямках фронту.

Варто звернути увагу на те, що за цей період часу вдалося виконати понад 832 000 бойових вильотів.

Загалом уражено понад 168 000 цілей, орієнтовна вартість яких складає 20 млрд дол, — йдеться в офіційній заяві СБС. Поширити

Серед уражених цілей:

50 238 одиниць особового складу;

532 танки;

7 697 одиниць автотехніки;

5 548 одиниць мототехніки;

близько 2 500 гармат та гаубиць;

більше 350 цілей на території рф. що завдало збитків противнику орієнтовно на $3 млрд. щомісяця.

Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності “Дельта” — ефективність СБС підтверджена фактами, — йдеться в заяві Сил безпілотних систем. Поширити

Окрім того, наголошується, що протягом 5 січня підрозділи угруповання СБС уразили/знищили 1142 цілі ворога: