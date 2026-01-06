Путин пытался договориться с США об обмене Венесуэлы на Украину

Еще 7 лет назад российский диктатор Владимир Путин хотел подписать с американскими властями тайное соглашение, в рамках которого он позволил бы США действовать в Венесуэле по своему усмотрению в обмен на то, чтобы Белый дом предоставил Москве тотальную свободу действий в Украине.
Главные тезисы
- Экс-советница Трампа по вопросам России и Европы Фиона Гилл подтвердила предложение Кремля касательно обмена сферами влияния.
- Она лично ездила в Москву, чтобы отказаться от этой идеи.
Путин был готов предать Мадуро еще много лет назад
О планах российского диктатора в Конгрессе США рассказала Фиона Гилл.
Что важно понимать, речь идет об экс-советнице по России и Европе в Совете нацбезопасности во время первой каденции Дональда Трампа.
По словам журналистов, ее показания об этом неформальном предложении Кремля оказались в центре внимание на фоне неоднозначной реакции Москвы на вмешательство США в венесуэльские дела, а также обострение напряженности между Вашингтоном и Каракасом.
Фиона Гилл официально подтвердила, что Путин через свои медиа и другие каналы активно продвигал идею своеобразного "обмена сфер влияния".
