Путин пытался договориться с США об обмене Венесуэлы на Украину
Категория
Политика
Дата публикации

Путин пытался договориться с США об обмене Венесуэлы на Украину

Путин был готов предать Мадуро еще много лет назад
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Еще 7 лет назад российский диктатор Владимир Путин хотел подписать с американскими властями тайное соглашение, в рамках которого он позволил бы США действовать в Венесуэле по своему усмотрению в обмен на то, чтобы Белый дом предоставил Москве тотальную свободу действий в Украине.

Главные тезисы

  • Экс-советница Трампа по вопросам России и Европы Фиона Гилл подтвердила предложение Кремля касательно обмена сферами влияния.
  • Она лично ездила в Москву, чтобы отказаться от этой идеи.

Путин был готов предать Мадуро еще много лет назад

О планах российского диктатора в Конгрессе США рассказала Фиона Гилл.

Что важно понимать, речь идет об экс-советнице по России и Европе в Совете нацбезопасности во время первой каденции Дональда Трампа.

По словам журналистов, ее показания об этом неформальном предложении Кремля оказались в центре внимание на фоне неоднозначной реакции Москвы на вмешательство США в венесуэльские дела, а также обострение напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

Фиона Гилл официально подтвердила, что Путин через свои медиа и другие каналы активно продвигал идею своеобразного "обмена сфер влияния".

Россияне очень четко давали понять, что хотят заключить странный бартер Венесуэлы на Украину, — заявила она во время слушаний в Конгрессе в октябре 2019 года. То есть, более чем за два года до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Все закончится". Премьер Дании бьет тревогу из-за планов Трампа
Фредериксен призывает Трампа прийти в себя
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обеднела на 20 млрд долл благодаря СБС Украины — видео
Силы беспилотных систем
Результаты работы СБС за последние 7 месяцев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Пентагона Хегсет публично высмеял Россию и ее ПВО — видео
Хегсет публично унизил Россию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?