"Все закончится". Премьер Дании бьет тревогу из-за планов Трампа

По убеждению премьера Дании Мэтте Фредериксен, потенциальный военный захват Гренландии Соединенными Штатами положит конец существованию всего Североатлантического альянса.
Главные тезисы
- Премьер Дании призывает президента Трампа отказаться от агрессивных действий и уважать международные правила.
- Мэтте Фредериксен подчеркивает необходимость сохранения демократии.
Фредериксен призывает Трампа прийти в себя
По словам политика, она сейчас делает все возможное, чтобы не произошло худшего из сценариев.
Несмотря на последние события на мировой арене, Мэтте Фредериксен не теряет веру в демократию и международные правила игры.
Что важно понимать, недавно американский лидер Дональд Трамп, комментируя вторжение США в Венесуэлу, еще раз подтвердил желание контролировать Гренландию.
Более того, руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил 5 января, что США являются "сверхдержавой" и соответственно будут вести себя как "сверхдержава".
На этом фоне премьеры Дании и Гренландии призвали американские власти прекратить давление и угрозы.
