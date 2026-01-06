"Все закончится". Премьер Дании бьет тревогу из-за планов Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Все закончится". Премьер Дании бьет тревогу из-за планов Трампа

Фредериксен призывает Трампа прийти в себя
Read in English
Читати українською
Источник:  TV2

По убеждению премьера Дании Мэтте Фредериксен, потенциальный военный захват Гренландии Соединенными Штатами положит конец существованию всего Североатлантического альянса.

Главные тезисы

  • Премьер Дании призывает президента Трампа отказаться от агрессивных действий и уважать международные правила.
  • Мэтте Фредериксен подчеркивает необходимость сохранения демократии.

Фредериксен призывает Трампа прийти в себя

(Если США решат военным способом атаковать другую страну НАТО — ред.) то все закончится. Включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны.

Мэтте Фредериксен

Мэтте Фредериксен

Премьер Дании

По словам политика, она сейчас делает все возможное, чтобы не произошло худшего из сценариев.

Несмотря на последние события на мировой арене, Мэтте Фредериксен не теряет веру в демократию и международные правила игры.

И я также верю, что нельзя менять границы тем или иным образом, — подчеркнула премьер Дании.

Что важно понимать, недавно американский лидер Дональд Трамп, комментируя вторжение США в Венесуэлу, еще раз подтвердил желание контролировать Гренландию.

Более того, руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил 5 января, что США являются "сверхдержавой" и соответственно будут вести себя как "сверхдержава".

На этом фоне премьеры Дании и Гренландии призвали американские власти прекратить давление и угрозы.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп требует от Зеленского, чтобы украинцы получали "тройную" зарплату
Трамп хочет, чтобы зарплаты украинцев существенно выросли
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп сделал важное заявление насчет будущего Венесуэлы
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп сделал ряд резких заявлений насчет Колумбии, Мексики и Кубы
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?