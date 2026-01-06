"Все закончится". Премьер Дании бьет тревогу из-за планов Трампа

По убеждению премьера Дании Мэтте Фредериксен, потенциальный военный захват Гренландии Соединенными Штатами положит конец существованию всего Североатлантического альянса.

Фредериксен призывает Трампа прийти в себя

(Если США решат военным способом атаковать другую страну НАТО — ред.) то все закончится. Включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны. Мэтте Фредериксен Премьер Дании

По словам политика, она сейчас делает все возможное, чтобы не произошло худшего из сценариев.

Несмотря на последние события на мировой арене, Мэтте Фредериксен не теряет веру в демократию и международные правила игры.

И я также верю, что нельзя менять границы тем или иным образом, — подчеркнула премьер Дании. Поделиться

Что важно понимать, недавно американский лидер Дональд Трамп, комментируя вторжение США в Венесуэлу, еще раз подтвердил желание контролировать Гренландию.

Более того, руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил 5 января, что США являются "сверхдержавой" и соответственно будут вести себя как "сверхдержава".

На этом фоне премьеры Дании и Гренландии призвали американские власти прекратить давление и угрозы.