Трамп сделал важное заявление насчет будущего Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.
Главные тезисы
- Трамп заявил о возможном американском руководстве Венесуэлой до четкого перехода власти.
- Планируется восстановление американского контроля над венесуэльской нефтяной промышленностью.
- Президент США готов к расширению военных действий в Венесуэле, если требования не будут выполнены.
США будут управлять Венесуэлой определенное время — Трамп
Об этом он сказал на пресс-конференции в Палм Бич.
Что будет дальше с руководством Венесуэлы, пока неясно, сказал Трамп, но США будут управлять страной, пока не произойдет четкий и безопасный переход власти. Он это трижды подчеркнул.
Трамп не установил временных ограничений для американского руководства Венесуэлой.
Трамп упомянул историю с принудительной национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле в 1970-х и 2000-х годах, в которую американские компании внесли значительные инвестиции.
Мы построили венесуэльскую нефтяную промышленность с помощью американского таланта, а социалистический режим силой украл ее у нас. Мы привлечем наши крупные американские нефтяные компании — крупнейшие в мире — которые потратят миллиарды долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры и начнут зарабатывать деньги для страны.
При этом Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы "богатым, независимым и безопасным".
Вместе с тем, американский лидер пригрозил продолжением и расширением военной операции, если Венесуэла не пойдет на сотрудничество.
Президент США также подтвердил фактическое восстановление "Доктрины Монро" — принципа, согласно которому Вашингтон считает Западное Полушарие и, в частности, Южную Америку сферой своего влияния и интересов.
Доктрина Монро — это великое дело, но мы ее значительно превзошли — очень значительно. Согласно нашей новой стратегии национальной безопасности, американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергнуто сомнению.
При этом Трамп подшутил, что внешнюю политику США теперь называют "доктриной Донро" — от имени Дональд.
