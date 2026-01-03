Трамп сделал важное заявление насчет будущего Венесуэлы
Трамп сделал важное заявление насчет будущего Венесуэлы

The White House
Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Главные тезисы

  • Трамп заявил о возможном американском руководстве Венесуэлой до четкого перехода власти.
  • Планируется восстановление американского контроля над венесуэльской нефтяной промышленностью.
  • Президент США готов к расширению военных действий в Венесуэле, если требования не будут выполнены.

США будут управлять Венесуэлой определенное время — Трамп

Об этом он сказал на пресс-конференции в Палм Бич.

Что будет дальше с руководством Венесуэлы, пока неясно, сказал Трамп, но США будут управлять страной, пока не произойдет четкий и безопасный переход власти. Он это трижды подчеркнул.

Мы будем управлять страной, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти

Дональд

Дональд

Президент США

Трамп не установил временных ограничений для американского руководства Венесуэлой.

Решения о том, когда вернуть страну под контроль Венесуэлы, будут принимать Соединенные Штаты.

Трамп упомянул историю с принудительной национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле в 1970-х и 2000-х годах, в которую американские компании внесли значительные инвестиции.

Мы построили венесуэльскую нефтяную промышленность с помощью американского таланта, а социалистический режим силой украл ее у нас. Мы привлечем наши крупные американские нефтяные компании — крупнейшие в мире — которые потратят миллиарды долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры и начнут зарабатывать деньги для страны.

При этом Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы "богатым, независимым и безопасным".

Вместе с тем, американский лидер пригрозил продолжением и расширением военной операции, если Венесуэла не пойдет на сотрудничество.

Мы готовы провести вторую, гораздо большую атаку, если это потребуется. Американская армада остается на своих позициях, и Соединенные Штаты сохраняют за собой все военные варианты, пока требования США не будут полностью выполнены и удовлетворены. Все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать: то, что произошло с Мадуро, может произойти и с ними.

Президент США также подтвердил фактическое восстановление "Доктрины Монро" — принципа, согласно которому Вашингтон считает Западное Полушарие и, в частности, Южную Америку сферой своего влияния и интересов.

Доктрина Монро — это великое дело, но мы ее значительно превзошли — очень значительно. Согласно нашей новой стратегии национальной безопасности, американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергнуто сомнению.

При этом Трамп подшутил, что внешнюю политику США теперь называют "доктриной Донро" — от имени Дональд.

