Трамп сделал важное заявление насчет будущего Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Палм Бич.

Что будет дальше с руководством Венесуэлы, пока неясно, сказал Трамп, но США будут управлять страной, пока не произойдет четкий и безопасный переход власти. Он это трижды подчеркнул.

Мы будем управлять страной, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти Дональд США Президент США

Трамп не установил временных ограничений для американского руководства Венесуэлой.

Решения о том, когда вернуть страну под контроль Венесуэлы, будут принимать Соединенные Штаты.

Трамп упомянул историю с принудительной национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле в 1970-х и 2000-х годах, в которую американские компании внесли значительные инвестиции.

Мы построили венесуэльскую нефтяную промышленность с помощью американского таланта, а социалистический режим силой украл ее у нас. Мы привлечем наши крупные американские нефтяные компании — крупнейшие в мире — которые потратят миллиарды долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры и начнут зарабатывать деньги для страны.

При этом Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы "богатым, независимым и безопасным".

Вместе с тем, американский лидер пригрозил продолжением и расширением военной операции, если Венесуэла не пойдет на сотрудничество.

Мы готовы провести вторую, гораздо большую атаку, если это потребуется. Американская армада остается на своих позициях, и Соединенные Штаты сохраняют за собой все военные варианты, пока требования США не будут полностью выполнены и удовлетворены. Все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать: то, что произошло с Мадуро, может произойти и с ними.

Президент США также подтвердил фактическое восстановление "Доктрины Монро" — принципа, согласно которому Вашингтон считает Западное Полушарие и, в частности, Южную Америку сферой своего влияния и интересов.

Доктрина Монро — это великое дело, но мы ее значительно превзошли — очень значительно. Согласно нашей новой стратегии национальной безопасности, американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергнуто сомнению.

При этом Трамп подшутил, что внешнюю политику США теперь называют "доктриной Донро" — от имени Дональд.