Трамп зробив важливу заяву щодо майбутнього Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

США керуватимуть Венесуелою певний час — Трамп

Про це він сказав на пресконференції в Палм Біч.

Що буде далі з керівництвом Венесуели, поки що незрозуміло, сказав Трамп, але США будуть керувати країною, поки не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади. Він тричі підкреслив це.

Ми будемо керувати країною, поки не зможемо забезпечити безпечний, належний і розумний перехід влади Дональд США Президент США

Трамп не встановив часових обмежень для американського керівництва Венесуелою.

Рішення про те, коли повернути країну під контроль Венесуели, будуть приймати Сполучені Штати. Поширити

Трамп згадав історію з примусовою націоналізацією нафтової промисловості у Венесуелі у 1970-х та 2000-х роках, у яку американські компанії зробили значні інвестиції.

Ми побудували венесуельську нафтову промисловість за допомогою американського таланту, а соціалістичний режим силою вкрав її у нас. Ми залучимо наші великі американські нафтові компанії — найбільші в світі — які витратять мільярди доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, нафтової інфраструктури, і почнуть заробляти гроші для країни.

При цьому Трамп пообіцяв зробити народ Венесуели "багатим, незалежним і безпечним".

Разом з тим американський лідер пригрозив продовженням і розширенням військової операції, якщо Венесуела не піде на співпрацю.

Ми готові провести другу, набагато більшу атаку, якщо це буде потрібно. Американська армада залишається на своїх позиціях, і Сполучені Штати зберігають за собою всі військові варіанти, доки вимоги США не будуть повністю виконані та задоволені. Усі політичні та військові діячі Венесуели повинні розуміти: те, що сталося з Мадуро, може статися і з ними. Поширити

Президент США також підтвердив фактичне відновлення "Доктрини Монро" — принципу, згідно якого Вашингтон вважає Західну Півкулю і зокрема Південну Америку сферою свого впливу та інтересів.

Доктрина Монро — це велика справа, але ми значно її перевершили — дуже значно. Згідно з нашою новою стратегією національної безпеки, американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде поставлено під сумнів.

При цьому Трамп пожартував, що зовнішню політику США тепер називають "доктриною Донро" — від імені Дональд.