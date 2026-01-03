Трамп зробив важливу заяву щодо майбутнього Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою до чіткого та безпечного переходу влади.
- Трамп планує відновити американський контроль над венесуельською нафтовою промисловістю, яка раніше була націоналізована.
- У разі невиконання вимог США, Трамп готовий розширити військові дії в Венесуелі та залишає за собою всі варіанти.
Про це він сказав на пресконференції в Палм Біч.
Що буде далі з керівництвом Венесуели, поки що незрозуміло, сказав Трамп, але США будуть керувати країною, поки не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади. Він тричі підкреслив це.
Трамп не встановив часових обмежень для американського керівництва Венесуелою.
Трамп згадав історію з примусовою націоналізацією нафтової промисловості у Венесуелі у 1970-х та 2000-х роках, у яку американські компанії зробили значні інвестиції.
Ми побудували венесуельську нафтову промисловість за допомогою американського таланту, а соціалістичний режим силою вкрав її у нас. Ми залучимо наші великі американські нафтові компанії — найбільші в світі — які витратять мільярди доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, нафтової інфраструктури, і почнуть заробляти гроші для країни.
При цьому Трамп пообіцяв зробити народ Венесуели "багатим, незалежним і безпечним".
Разом з тим американський лідер пригрозив продовженням і розширенням військової операції, якщо Венесуела не піде на співпрацю.
Президент США також підтвердив фактичне відновлення "Доктрини Монро" — принципу, згідно якого Вашингтон вважає Західну Півкулю і зокрема Південну Америку сферою свого впливу та інтересів.
Доктрина Монро — це велика справа, але ми значно її перевершили — дуже значно. Згідно з нашою новою стратегією національної безпеки, американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде поставлено під сумнів.
При цьому Трамп пожартував, що зовнішню політику США тепер називають "доктриною Донро" — від імені Дональд.
