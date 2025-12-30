Гарантії безпеки для України. Трамп ухвалив неочікуване рішення

Команда президента США Дональда Трампа у межах гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, введе американських військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

Що вирішив Трамп у питанні гарантій безпеки для України

За словами Дональда Туска, уже є перші вагомі результати першого етапу переговорів, учасниками яких стали лідери України, Європи, США та Канади.

На цьому тлі глава польського уряду припустив, що мир уже на горизонті та може бути досягнутий протягом тижнів.

Політик також наголосив, що підставою для надії на те, що війна може закінчитися, є американська декларація про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру.

Включно з присутністю американських військ, наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною та Росією. Ці досить однозначні заяви з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Як уже згадувалося раніше, французький лідер Емманюель Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих".