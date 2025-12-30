Гарантії безпеки для України. Трамп ухвалив неочікуване рішення
Категорія
Політика
Дата публікації

Гарантії безпеки для України. Трамп ухвалив неочікуване рішення

Трамп
Read in English
Джерело:  RMF 24

Команда президента США Дональда Трампа у межах гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, введе американських військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

Головні тези:

  • Американська декларація про участь у гарантіях безпеки створює позитивні перспективи для закінчення війни.
  • Незабаром також відбудеться зустріч країн "Коаліції рішучих" для фіналізації цих рішень.

Що вирішив Трамп у питанні гарантій безпеки для України

За словами Дональда Туска, уже є перші вагомі результати першого етапу переговорів, учасниками яких стали лідери України, Європи, США та Канади.

На цьому тлі глава польського уряду припустив, що мир уже на горизонті та може бути досягнутий протягом тижнів.

Політик також наголосив, що підставою для надії на те, що війна може закінчитися, є американська декларація про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру.

Включно з присутністю американських військ, наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною та Росією. Ці досить однозначні заяви з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Як уже згадувалося раніше, французький лідер Емманюель Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих".

Саме під час неї планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів по портах Південний і Чорноморськ
Олексій Кулеба
Портова інфраструктура Одещини знову страждає від атак РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України
Туск наразі налаштований оптимістично
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Країни Балтії можуть підривати мости на кордонах із РФ і Білоруссю
Країни Балтії налаштовані рішуче відбиватися від РФ і Білорусі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?