Країни Балтії можуть підривати мости на кордонах із РФ і Білоруссю
Категорія
Світ
Дата публікації

Країни Балтії можуть підривати мости на кордонах із РФ і Білоруссю

Країни Балтії налаштовані рішуче відбиватися від РФ і Білорусі
Read in English
Джерело:  LRT

Країни Балтії дедалі активніше готуються до потенційного вторгнення з з боку Росії та Білорусі. Ба більше, вказано, що на кордоні Литви з Білоруссю та Росією вже розмістили конструкції, призначені для підриву мостів у разі збройного конфлікту.

Головні тези:

  • У країнах Балтії не всі сприймають такі дії однозначно. 
  • У Литві деякі політики звинувачують владу у "воєнному шовінізмі".

Країни Балтії налаштовані рішуче відбиватися від РФ і Білорусі

Збройні сили Литви офіційно підтвердили представникам ЗМІ, що поблизу кордону вже створено кілька десятків об’єктів для зберігання протитанкових та інженерних загороджень.

Ба більше, вказано, що військові активно здійснюють висадку дерев для прикриття ключових доріг, а також поглиблюють зрошувальні канави.

Якщо з'явиться така потреба, то вони виконуватимуть роль траншей і додаткових протитанкових бар’єрів.

У разі загрози або початку бойових дій мости біля кордону можна буде швидко зруйнувати, щоб унеможливити або суттєво уповільнити пересування ворожих підрозділів.

Що важливо розуміти, ідентичну стратегію уже багато років поспіль реалізує Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією довжиною понад 1340 кілометрів.

За словами лідера країни Александра Стубба, країни Європи повинні менше говорити і більше готуватися.

"Потрібно бути готовими до найгіршого, щоб уникнути його, — наголосив він.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР показала масове виробництво копій російських "Іскандерів"
КНДР почала масово виробляти копії російських "Іскандерів"
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін наказав провести збори російських резервістів — що відбувається
Путін скликає на “збори” російських резервістів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України
Туск наразі налаштований оптимістично

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?