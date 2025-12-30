Країни Балтії можуть підривати мости на кордонах із РФ і Білоруссю

Країни Балтії дедалі активніше готуються до потенційного вторгнення з з боку Росії та Білорусі. Ба більше, вказано, що на кордоні Литви з Білоруссю та Росією вже розмістили конструкції, призначені для підриву мостів у разі збройного конфлікту.

Країни Балтії налаштовані рішуче відбиватися від РФ і Білорусі

Збройні сили Литви офіційно підтвердили представникам ЗМІ, що поблизу кордону вже створено кілька десятків об’єктів для зберігання протитанкових та інженерних загороджень.

Ба більше, вказано, що військові активно здійснюють висадку дерев для прикриття ключових доріг, а також поглиблюють зрошувальні канави.

Якщо з'явиться така потреба, то вони виконуватимуть роль траншей і додаткових протитанкових бар’єрів.

У разі загрози або початку бойових дій мости біля кордону можна буде швидко зруйнувати, щоб унеможливити або суттєво уповільнити пересування ворожих підрозділів.

Що важливо розуміти, ідентичну стратегію уже багато років поспіль реалізує Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією довжиною понад 1340 кілометрів.

За словами лідера країни Александра Стубба, країни Європи повинні менше говорити і більше готуватися.