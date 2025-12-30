Страны Балтии могут подорвать мосты на границах с РФ и Беларусью

Страны Балтии все более активно готовятся к потенциальному вторжению со стороны России и Беларуси. Более того, указано, что на границе Литвы с Беларусью и Россией уже разместили конструкции, предназначенные для подрыва мостов в случае вооруженного конфликта.
Главные тезисы
- В странах Балтии не все воспринимают подобные действия однозначно.
- В Литве некоторые политики обвиняют власть в "военном шовинизме".
Страны Балтии настроены решительно отбиваться от РФ и Беларуси
Вооруженные силы Литвы официально подтвердили представителям СМИ, что вблизи границы уже создано несколько десятков объектов для хранения противотанковых и инженерных заграждений.
Более того, указано, что военные активно осуществляют высадку деревьев для прикрытия ключевых дорог, а также углубляют оросительные канавы.
Если появится такая потребность, они будут выполнять роль траншей и дополнительных противотанковых барьеров.
Что важно понимать, идентичную стратегию уже много лет реализует Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью более 1340 километров.
По словам лидера страны Александра Стубба, страны Европы должны меньше говорить и больше готовиться.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-