Страны Балтии все более активно готовятся к потенциальному вторжению со стороны России и Беларуси. Более того, указано, что на границе Литвы с Беларусью и Россией уже разместили конструкции, предназначенные для подрыва мостов в случае вооруженного конфликта.

Страны Балтии настроены решительно отбиваться от РФ и Беларуси

Вооруженные силы Литвы официально подтвердили представителям СМИ, что вблизи границы уже создано несколько десятков объектов для хранения противотанковых и инженерных заграждений.

Более того, указано, что военные активно осуществляют высадку деревьев для прикрытия ключевых дорог, а также углубляют оросительные канавы.

Если появится такая потребность, они будут выполнять роль траншей и дополнительных противотанковых барьеров.

В случае угрозы или начала боевых действий мосты у границы можно будет быстро разрушить, чтобы сделать невозможным или существенно замедлить передвижение вражеских подразделений.

Что важно понимать, идентичную стратегию уже много лет реализует Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью более 1340 километров.

По словам лидера страны Александра Стубба, страны Европы должны меньше говорить и больше готовиться.