Гарантии безопасности для Украины. Трамп принял неожиданное решение

Команда президента США Дональда Трампа в рамках гарантий безопасности для Украины после достижения мирного соглашения введет американских военных на российско-украинскую границу или линию столкновения.
Главные тезисы
- Американское участие в гарантиях безопасности создает положительные перспективы для окончания войны.
- В скором времени также состоится встреча стран "Коалиции решительных" для финализации этих решений.
Что решил Трамп в вопросе гарантий безопасности для Украины
По словам Дональда Туска, уже есть первые значительные результаты первого этапа переговоров, участниками которых стали лидеры Украины, Европы, США и Канады.
На этом фоне глава польского правительства предположил, что мир уже на горизонте и может быть достигнут в течение недель.
Политик также подчеркнул, что основанием для надежды на то, что война может закончиться, является американское право на готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира.
Как уже упоминалось ранее, французский лидер Эмманюэль Макрон подтвердил, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных".
Именно во время нее планируют финализировать конкретные взносы каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.
