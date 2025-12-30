Гарантии безопасности для Украины. Трамп принял неожиданное решение

Команда президента США Дональда Трампа в рамках гарантий безопасности для Украины после достижения мирного соглашения введет американских военных на российско-украинскую границу или линию столкновения.

Что решил Трамп в вопросе гарантий безопасности для Украины

По словам Дональда Туска, уже есть первые значительные результаты первого этапа переговоров, участниками которых стали лидеры Украины, Европы, США и Канады.

На этом фоне глава польского правительства предположил, что мир уже на горизонте и может быть достигнут в течение недель.

Политик также подчеркнул, что основанием для надежды на то, что война может закончиться, является американское право на готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира.

Включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии столкновения между Украиной и Россией. Эти достаточно однозначные заявления появились впервые. Увидим, насколько последовательны наши партнеры с другой стороны Атлантики. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Как уже упоминалось ранее, французский лидер Эмманюэль Макрон подтвердил, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных".