Гарантии безопасности для Украины. Трамп принял неожиданное решение
Гарантии безопасности для Украины. Трамп принял неожиданное решение

Трамп
Источник:  RMF 24

Команда президента США Дональда Трампа в рамках гарантий безопасности для Украины после достижения мирного соглашения введет американских военных на российско-украинскую границу или линию столкновения.

Главные тезисы

  • Американское участие в гарантиях безопасности создает положительные перспективы для окончания войны.
  • В скором времени также состоится встреча стран "Коалиции решительных" для финализации этих решений.

Что решил Трамп в вопросе гарантий безопасности для Украины

По словам Дональда Туска, уже есть первые значительные результаты первого этапа переговоров, участниками которых стали лидеры Украины, Европы, США и Канады.

На этом фоне глава польского правительства предположил, что мир уже на горизонте и может быть достигнут в течение недель.

Политик также подчеркнул, что основанием для надежды на то, что война может закончиться, является американское право на готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира.

Включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии столкновения между Украиной и Россией. Эти достаточно однозначные заявления появились впервые. Увидим, насколько последовательны наши партнеры с другой стороны Атлантики.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Как уже упоминалось ранее, французский лидер Эмманюэль Макрон подтвердил, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных".

Именно во время нее планируют финализировать конкретные взносы каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

