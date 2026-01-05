Трамп сделал ряд резких заявлений насчет Колумбии, Мексики и Кубы

Президент США Дональд Трамп жестко высказался в отношении стран Латинской Америки, включая Колумбию, Мексику и Кубу. Он намекнул на возможные жесткие действия Вашингтона по борьбе с наркотрафиком и региональной нестабильностью.
Главные тезисы
- Трамп выразил недоверие к руководству Колумбии и Мексики, намекая на возможные военные действия в этих странах.
- Президент США подчеркнул важность стабильности и успешной экономики для США, а также призвал Мексику принять решительные меры против наркотрафика.
- Трамп заявил о возможных жестких действиях США по Кубе, Колумбии и Мексике, выражая интерес к стабильности и экономическому успеху государств в регионе.
Трамп намекнул на возможные жесткие действия США по Кубе, Колумбии и Мексике
Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One.
Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что Колумбией руководит "больной человек", по его словам, причастный к производству и поставке кокаина в США. Он добавил, что такая ситуация "не продлится долго".
Заметим, что президент Колумбии — Густаво Петр, накануне он объявил о развертывании войск вдоль границы с Венесуэлой. Это произошло после того, как Штаты провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В то же время, говоря о возможной американской "операции" в Колумбии, Трамп ответил: "Мне это нравится", фактически не исключив силового сценария.
Президент США также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в стабильных и экономически успешных государствах, где нефть может свободно добываться, ведь это, по его словам, способствует снижению мировых цен и выгодно американской экономике.
Кроме того, Трамп повторил свое предварительное заявление по поводу Кубы, выразив убеждение, что режим в этой стране "упадет сам" без необходимости вмешательства со стороны США.
