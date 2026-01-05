Трамп сделал ряд резких заявлений насчет Колумбии, Мексики и Кубы

Президент США Дональд Трамп жестко высказался в отношении стран Латинской Америки, включая Колумбию, Мексику и Кубу. Он намекнул на возможные жесткие действия Вашингтона по борьбе с наркотрафиком и региональной нестабильностью.

Трамп намекнул на возможные жесткие действия США по Кубе, Колумбии и Мексике

Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что Колумбией руководит "больной человек", по его словам, причастный к производству и поставке кокаина в США. Он добавил, что такая ситуация "не продлится долго".

Заметим, что президент Колумбии — Густаво Петр, накануне он объявил о развертывании войск вдоль границы с Венесуэлой. Это произошло после того, как Штаты провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В то же время, говоря о возможной американской "операции" в Колумбии, Трамп ответил: "Мне это нравится", фактически не исключив силового сценария.

Президент США также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в стабильных и экономически успешных государствах, где нефть может свободно добываться, ведь это, по его словам, способствует снижению мировых цен и выгодно американской экономике.

Отдельно Трамп подверг критике Мексику, заявив, что страна должна "взяться за ум" из-за наркотрафика, который попадает в США через ее территорию. Он отметил, что неоднократно предлагал привлечение американских военных мексиканской президентке Клаудии Шейнбаума, однако, по его словам, она "опасается" такого шага.

Кроме того, Трамп повторил свое предварительное заявление по поводу Кубы, выразив убеждение, что режим в этой стране "упадет сам" без необходимости вмешательства со стороны США.