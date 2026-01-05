Трамп зробив низку різких заяв щодо Колумбії, Мексики та Куби
Трамп зробив низку різких заяв щодо Колумбії, Мексики та Куби

Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп жорстко висловився щодо країн Латинської Америки, зокрема Колумбії, Мексики та Куби. Він натякнув на можливі жорсткі дії Вашингтона у боротьбі з наркотрафіком та регіональною нестабільністю.

Головні тези:

  • Трамп намагається зміцнити боротьбу з наркотрафіком та регіональною нестабільністю у Колумбії, Мексиці та Кубі.
  • Президент США висловив недовіру до керівництва Колумбії та Мексики, натякаючи на можливі військові дії у цих країнах.
  • Трамп підкреслив важливість стабільності та успішної економіки для США, а також закликав Мексику прийняти рішучі заходи проти наркотрафіку.

Трамп натякнув на можливі жорсткі дії США щодо Куби, Колумбії та Мексики

Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що Колумбією керує "хворий чоловік", який, за його словами, причетний до виробництва та постачання кокаїну до США. Він додав, що така ситуація "не триватиме довго".

Зауважимо, наразі президент Колумбії — Густаво Петро, напередодні він оголосив про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою. Це відбулося після того, як Штати провели операцію із захоплення президента Венесуели — Ніколаса Мадуро.

Водночас говорячи про можливу американську "операцію" в Колумбії, Трамп відповів: "Мені це подобається", фактично не виключивши силового сценарію.

Президент США також наголосив, що Вашингтон зацікавлений у стабільних і економічно успішних державах, де нафта може вільно видобуватися, адже це, за його словами, сприяє зниженню світових цін і вигідно для американської економіки.

Окремо Трамп розкритикував Мексику, заявивши, що країна повинна "взятися за розум" через наркотрафік, який потрапляє до США через її територію. Він зазначив, що неодноразово пропонував залучення американських військових мексиканській президенці Клаудії Шейнбаум, однак, за його словами, вона "побоюється" такого кроку.

Крім того, Трамп повторив свою попередню заяву щодо Куби, висловивши переконання, що режим у цій країні "впаде сам" без необхідності втручання з боку США.

