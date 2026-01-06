"Усе закінчиться". Прем'єрка Данії б'є на сполох через плани Трампа
"Усе закінчиться". Прем'єрка Данії б'є на сполох через плани Трампа

Фредеріксен закликає Трампа отямитися
Джерело:  TV2

На переконання прем'єрки Данії Метте Фредеріксен, потенційне військове захоплення Гренландії Сполученими Штатами покладе край існуванню усього Північноатлантичного альянсу.

Головні тези:

  • Прем'єрка Данії закликає президента Трампа відмовитися від агресивних дій та поважати міжнародні правила.
  • Метте Фредеріксен наголошує на необхідності збереження демократії.

Фредеріксен закликає Трампа отямитися

(Якщо США вирішать у військовий спосіб атакувати іншу країну НАТО — ред.) то все закінчиться. Включно з нашим НАТО і, отже, безпекою, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни.

Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен

Прем'єрка Данії

За словами політикині, вона наразі робить все можливе, щоб не сталося найгіршого зі сценаріїв.

Попри усі останні події на світовій арені, Метте Фредеріксен не втрачає віру в демократію та міжнародні правила гри.

І я також вірю, що не можна змінювати кордони тим чи іншим чином, — наголосила прем'єрка Данії.

Що важливо розуміти, нещодавно американський лідер Дональд Трамп, коментуючи вторгнення США у Венесуелу, вкотре підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Ба більше, керівник апарату Білого дому Стівен Міллер заявив 5 січня, що США є "наддержавою" та відповідно поводитимуться як "наддержава".

На цьому тлі прем'єри Данії та Гренландії закликали американську владу припинити тиск та погрози.

