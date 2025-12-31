Трамп вимагає від Зеленського, щоб українці отримували "потрійну" зарплату

За словами глави держави Володимира Зеленського, план економічного відновлення України, який обговорюють із командою президента США Дональда Трампа, передбачає створення нових робочих місць і суттєве зростання доходів українців — до рівня "потрійної" нинішньої середньої зарплати.

Трамп хоче, щоб зарплати українців суттєво зросли

Володимир Зеленський офіційно підтвердив українським журналістам, що мовиться про пакет документів щодо відновлення всієї країни, а не лише окремих регіонів.

Ба більше, глава держави заявив, що Дональд Трамп визначив як "завдання номер один" саме створення робочих місць в Україні.

Ба більше, Білий дім "дуже хоче", щоб завдяки приходу американського бізнесу на спеціальних умовах зарплати українських громадян зросли втричі.

Що важливо розуміти, ідентичні умови мають намір вибудовувати і для європейського бізнесу.

Це можливо зробити на основі домовленостей між урядами України, США та європейських країн.

Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на те, що на старті Україна потребуватиме значної суми коштів на відбудову, щоб люди поверталися саме на нові робочі місця з вищою оплатою.

За словами глави держави, у цьому він бачить "велику перспективу" для післявоєнного розвитку.