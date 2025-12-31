Трамп требует от Зеленского, чтобы украинцы получали "тройную" зарплату
Трамп требует от Зеленского, чтобы украинцы получали "тройную" зарплату

Трамп хочет, чтобы зарплаты украинцев существенно выросли
Источник:  Экономическая правда

По словам главы государства Владимира Зеленского, план экономического восстановления Украины, который обсуждают с командой президента США Дональда Трампа, предусматривает создание новых рабочих мест и существенный рост доходов украинцев — до уровня "тройной" нынешней средней зарплаты.

Владимир Зеленский официально подтвердил украинским журналистам, что речь идет о пакете документов по восстановлению всей страны, а не только отдельных регионов.

Более того, глава государства заявил, что Дональд Трамп определил как "задачу номер один" именно создание рабочих мест в Украине.

Более того, Белый дом "очень хочет", чтобы благодаря приходу американского бизнеса на специальных условиях зарплаты украинских граждан выросли втрое.

Что важно понимать, идентичные условия намерены строить и для европейского бизнеса.

Это можно сделать на основе договоренностей между правительствами Украины, США и европейскими странами.

Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что на старте Украина будет нуждаться в значительной сумме средств на восстановление, чтобы люди возвращались именно на новые рабочие места с более высокой оплатой.

По словам главы государства, в этом он видит "большую перспективу" для послевоенного развития.

