Трамп требует от Зеленского, чтобы украинцы получали "тройную" зарплату

По словам главы государства Владимира Зеленского, план экономического восстановления Украины, который обсуждают с командой президента США Дональда Трампа, предусматривает создание новых рабочих мест и существенный рост доходов украинцев — до уровня "тройной" нынешней средней зарплаты.
Главные тезисы
- Трамп называет "задачей номер один" именно создание рабочих мест в Украине.
- На старте страна будет нуждаться в большой сумме средств на восстановление.
Трамп хочет, чтобы зарплаты украинцев существенно выросли
Владимир Зеленский официально подтвердил украинским журналистам, что речь идет о пакете документов по восстановлению всей страны, а не только отдельных регионов.
Более того, глава государства заявил, что Дональд Трамп определил как "задачу номер один" именно создание рабочих мест в Украине.
Более того, Белый дом "очень хочет", чтобы благодаря приходу американского бизнеса на специальных условиях зарплаты украинских граждан выросли втрое.
Что важно понимать, идентичные условия намерены строить и для европейского бизнеса.
Это можно сделать на основе договоренностей между правительствами Украины, США и европейскими странами.
Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что на старте Украина будет нуждаться в значительной сумме средств на восстановление, чтобы люди возвращались именно на новые рабочие места с более высокой оплатой.
По словам главы государства, в этом он видит "большую перспективу" для послевоенного развития.
