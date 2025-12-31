Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ

Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 31 декабря украинские ударные дроны совершили новый налет на город Туапсе в Краснодарском крае РФ, в результате чего начались масштабные пожары в порту и на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Главные тезисы

  • На территории НПЗ пожар разросся на площади 300 кв. м.
  • Туапсинский нефтеперерабатывающий завод входит в десятку крупнейших в РФ.

Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"

По словам местных жителей, около полуночи они услышали первые громкие взрывы. Впоследствии начался масштабный пожар в районе нефтебазы.

Прошло еще некоторое время, и власти РФ публично признали факт попадания украинских ударных дронов.

С заявлением по этому поводу выступил оперативный штаб Краснодарского края.

По его словам, под ударом оказались причал в морском порту и территория нефтеперерабатывающего завода.

На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также был потушен — на площади 300 кв. м, — сказано в официальном заявлении.

Что важно понимать, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является собственностью государственной российской компании "Роснефть".

Кроме того, указано, что он является единственным российским НПЗ на побережье Черного моря и входит в десятку крупнейших в стране-агрессорке.

Указанный завод много раз являлся мишенью для атак беспилотников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

Силы обороны Украины систематически атакуют нефтегазовую инфраструктуру врага, чтобы снизить экспортные доходы Кремля и усложнить логистику армии оккупанта.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Морские атаки Украины должны стать примером для США — мнение аналитиков
Sea Baby
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 101 цель во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по Одессе — пострадали 6 человек
Олег Кипер / Одесская ОВА
Новая атака России на Одессу и область – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?