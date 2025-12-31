Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ

Ночью 31 декабря украинские ударные дроны совершили новый налет на город Туапсе в Краснодарском крае РФ, в результате чего начались масштабные пожары в порту и на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"

По словам местных жителей, около полуночи они услышали первые громкие взрывы. Впоследствии начался масштабный пожар в районе нефтебазы.

Прошло еще некоторое время, и власти РФ публично признали факт попадания украинских ударных дронов.

С заявлением по этому поводу выступил оперативный штаб Краснодарского края.

По его словам, под ударом оказались причал в морском порту и территория нефтеперерабатывающего завода.

На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также был потушен — на площади 300 кв. м, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Что важно понимать, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является собственностью государственной российской компании "Роснефть".

Кроме того, указано, что он является единственным российским НПЗ на побережье Черного моря и входит в десятку крупнейших в стране-агрессорке.

Указанный завод много раз являлся мишенью для атак беспилотников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.