ПВО Украины обезвредила 101 цель во время отражения атаки РФ
ПВО Украины обезвредила 101 цель во время отражения атаки РФ

Воздушное сражение России и Украины — какие последствия
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 30-31 декабря российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 127 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогла уничтожить большинство из них.

  • Россия продолжает атаковать беспилотниками.
  • Продолжается боевая работа сил ПВО. Не игнорируйте воздушную тревогу.

Воздушное сражение России и Украины — какие последствия

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе!

