ПВО Украины обезвредила 101 цель во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 30-31 декабря российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 127 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогла уничтожить большинство из них.