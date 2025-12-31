ПВО Украины обезвредила 101 цель во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 30-31 декабря российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 127 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогла уничтожить большинство из них.
Главные тезисы
- Россия продолжает атаковать беспилотниками.
- Продолжается боевая работа сил ПВО. Не игнорируйте воздушную тревогу.
Воздушное сражение России и Украины — какие последствия
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.
