ППО України знешкодила 101 ціль під час відбиття атаки РФ
ППО України знешкодила 101 ціль під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - які наслідки

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 30-31 грудня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знищити більшість з них.

Головні тези:

  • Росія продовжує здійснювати атаку безпілотниками.
  • Триває бойова робота сил ППО. Не ігноруйте повітряну тривогу.

Повітряний бій Росії та України — які наслідки

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги!

