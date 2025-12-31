ППО України знешкодила 101 ціль під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 30-31 грудня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знищити більшість з них.
Головні тези:
- Росія продовжує здійснювати атаку безпілотниками.
- Триває бойова робота сил ППО. Не ігноруйте повітряну тривогу.
Повітряний бій Росії та України — які наслідки
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
