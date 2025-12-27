Буданов озвучив ключові цілі РФ у війні проти України на 2026 рік

Начальник ГУР Кирило Буданов озвучив ключові цілі Росії на 2026 рік. За його словами, Москва хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область.
Головні тези:
- Російська Федерація планує повну окупацію Донбасу та Запорізької області відповідно до військового планування на 2026 рік.
- Цілі Кремля у війні проти України включають повний контроль над рядом областей, включаючи Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську.
- Російська Федерація не зупиняє наступальну операцію, продовжуючи розширювати буферні зони та просуватися на території України.
Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік у війні проти України
Керівник розвідки розповів, що цілі Кремля чітко окреслені в російському військовому плануванні.
До цього списку входить:
повний контроль над Донецької областю;
максимальне просування в Дніпропетровській області;
продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях;
розширення так званих "санітарних" (буферних) зон уздовж кордону.
За словами Буданова, Російська Федерація не припиняє наступальну операцію. Так, вони не досягають тих темпів, про які мріяли, але вони йдуть вперед.
