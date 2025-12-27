Буданов озвучив ключові цілі РФ у війні проти України на 2026 рік
Буданов озвучив ключові цілі РФ у війні проти України на 2026 рік

Буданов
Джерело:  Суспільне

Начальник ГУР Кирило Буданов озвучив ключові цілі Росії на 2026 рік. За його словами, Москва хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область.

Головні тези:

  • Російська Федерація планує повну окупацію Донбасу та Запорізької області відповідно до військового планування на 2026 рік.
  • Цілі Кремля у війні проти України включають повний контроль над рядом областей, включаючи Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську.
  • Російська Федерація не зупиняє наступальну операцію, продовжуючи розширювати буферні зони та просуватися на території України.

Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік у війні проти України

Керівник розвідки розповів, що цілі Кремля чітко окреслені в російському військовому плануванні.

До цього списку входить:

  • повний контроль над Донецької областю;

  • максимальне просування в Дніпропетровській області;

  • продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях;

  • розширення так званих "санітарних" (буферних) зон уздовж кордону.

Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року — це Донбас і Запорізька область.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

За словами Буданова, Російська Федерація не припиняє наступальну операцію. Так, вони не досягають тих темпів, про які мріяли, але вони йдуть вперед.

