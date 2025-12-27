Буданов озвучив ключові цілі РФ у війні проти України на 2026 рік

Начальник ГУР Кирило Буданов озвучив ключові цілі Росії на 2026 рік. За його словами, Москва хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область.

Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік у війні проти України

Керівник розвідки розповів, що цілі Кремля чітко окреслені в російському військовому плануванні.

До цього списку входить:

повний контроль над Донецької областю;

максимальне просування в Дніпропетровській області;

продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях;

розширення так званих "санітарних" (буферних) зон уздовж кордону.

Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року — це Донбас і Запорізька область. Кирило Буданов Начальник ГУР

За словами Буданова, Російська Федерація не припиняє наступальну операцію. Так, вони не досягають тих темпів, про які мріяли, але вони йдуть вперед.