Буданов озвучил ключевые цели РФ в войне против Украины на 2026 год

Начальник ГУР Кирилл Буданов озвучил ключевые цели России на 2026 год. По его словам, Москва хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область.
Главные тезисы
- Москва планирует полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область к 2026 году.
- Цели РФ включают полный контроль над несколькими областями Украины, включая Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую.
- Российская Федерация продолжает наступательную операцию, расширяя буферные зоны и продвигаясь по территории Украины.
Буданов назвал цели РФ на 2026 год в войне против Украины
Руководитель разведки рассказал, что цели Кремля четко очерчены в российском военном планировании.
В этот список входит:
полный контроль над Донецкой областью;
максимальное продвижение в Днепропетровской области;
продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях;
расширение так называемых "санитарных" (буферных) зон вдоль границы.
По словам Буданова, Российская Федерация не прекращает наступательную операцию. Да, они не достигают тех темпов, о которых мечтали, но они идут вперед.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-