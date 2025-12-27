Буданов озвучил ключевые цели РФ в войне против Украины на 2026 год

Начальник ГУР Кирилл Буданов озвучил ключевые цели России на 2026 год. По его словам, Москва хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область.

Буданов назвал цели РФ на 2026 год в войне против Украины

Руководитель разведки рассказал, что цели Кремля четко очерчены в российском военном планировании.

В этот список входит:

полный контроль над Донецкой областью;

максимальное продвижение в Днепропетровской области;

продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях;

расширение так называемых "санитарных" (буферных) зон вдоль границы.

Это основные их задачи. В принципе, задача 2026 года — это Донбасс и Запорожская область. Кирилл Буданов Начальник ГУР

По словам Буданова, Российская Федерация не прекращает наступательную операцию. Да, они не достигают тех темпов, о которых мечтали, но они идут вперед.