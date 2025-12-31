Россия нанесла удары по Одессе — пострадали 6 человек

В ночь на 31 декабря армия РФ устроила воздушное нападение ударными беспилотниками в Одессу и область. На этом фоне часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Согласно последним данным, 6 мирных жителей пострадали, в том числе дети.

Новая атака России на Одессу и область — какие последствия

Как официально подтвердил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, из-за вражеского воздушного нападения в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение.

Армия РФ снова направила свои дроны на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона.

Фото: odesaMVA

Лисак также добавил, что в одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.

Несколько позже стало известно о попадании российских БПЛА в многоэтажки в двух районах Одессы. В одном из домов горели квартиры.

Фото: odesaMVA

Утром глава Одесской МВА официально подтвердил, что количество пострадавших возросло до 6. Среди них трое детей.

7-месячный младенец, 14-летний парень и 8-летняя девочка — в состоянии средней тяжести, 42-летний мужчина — в тяжелом состоянии. Поделиться

Всех пострадавших доставили в медучреждения.

Фото: odesaMVA