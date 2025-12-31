Россия нанесла удары по Одессе — пострадали 6 человек

В ночь на 31 декабря армия РФ устроила воздушное нападение ударными беспилотниками в Одессу и область. На этом фоне часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Согласно последним данным, 6 мирных жителей пострадали, в том числе дети.
Главные тезисы
- В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки.
- В одном из домов начались пожары в квартирах.
Новая атака России на Одессу и область — какие последствия
Как официально подтвердил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, из-за вражеского воздушного нападения в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение.
Армия РФ снова направила свои дроны на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона.
Лисак также добавил, что в одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.
Несколько позже стало известно о попадании российских БПЛА в многоэтажки в двух районах Одессы. В одном из домов горели квартиры.
Утром глава Одесской МВА официально подтвердил, что количество пострадавших возросло до 6. Среди них трое детей.
Всех пострадавших доставили в медучреждения.
