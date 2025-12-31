Росія завдала ударів по Одесі — постраждали 6 людей

Уночы 31 грудня армія РФ влаштувала повітряний напад ударними безпілотниками на Одесу та область. На цьому тлі частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Згідно з останніми даними, 6 мирних мешканців постраждали, зокрема діти.
Головні тези:
- У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки.
- В одному з будинків виникло загоряння квартир.
Нова атака Росії на Одесу та область — які наслідки
Як офіційно підтвердив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, через ворожий повітряний напад у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.
Армія РФ вкотре спрямувала свої дрони на цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону.
Лисак також додав, що одному з населених пунктів області через атаку загорілися склади логістичної компанії.
Трохи пізніше стало відомо про влучання російських БпЛА у багатоповерхівки у двох районах Одеси. В одному з будинків горіли квартири.
Вранці глава Одеської МВА офіційно підтвердив, що кількість постраждалих зросла до 6. Серед них троє дітей.
Усіх постраждалих доставили до медзакладів.
