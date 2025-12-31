Росія завдала ударів по Одесі — постраждали 6 людей
Україна
Росія завдала ударів по Одесі — постраждали 6 людей

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Нова атака Росії на Одесу та область - які наслідки

Уночы 31 грудня армія РФ влаштувала повітряний напад ударними безпілотниками на Одесу та область. На цьому тлі частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Згідно з останніми даними, 6 мирних мешканців постраждали, зокрема діти.

Головні тези:

  • У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. 
  • В одному з будинків виникло загоряння квартир. 

Нова атака Росії на Одесу та область — які наслідки

Як офіційно підтвердив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, через ворожий повітряний напад у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

Армія РФ вкотре спрямувала свої дрони на цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону.

Фото: odesaMVA

Лисак також додав, що одному з населених пунктів області через атаку загорілися склади логістичної компанії.

Трохи пізніше стало відомо про влучання російських БпЛА у багатоповерхівки у двох районах Одеси. В одному з будинків горіли квартири.

Фото: odesaMVA

Вранці глава Одеської МВА офіційно підтвердив, що кількість постраждалих зросла до 6. Серед них троє дітей.

7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка — у стані середньої тяжкості, 42-річний чоловік — у важкому стані.

Усіх постраждалих доставили до медзакладів.

Фото: odesaMVA

У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Одеської МВА

Повітряний бій Росії та України - які наслідки

