Росія завдала ударів по Одесі — постраждали 6 людей

Уночы 31 грудня армія РФ влаштувала повітряний напад ударними безпілотниками на Одесу та область. На цьому тлі частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Згідно з останніми даними, 6 мирних мешканців постраждали, зокрема діти.

Нова атака Росії на Одесу та область — які наслідки

Як офіційно підтвердив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, через ворожий повітряний напад у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

Армія РФ вкотре спрямувала свої дрони на цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону.

Фото: odesaMVA

Лисак також додав, що одному з населених пунктів області через атаку загорілися склади логістичної компанії.

Трохи пізніше стало відомо про влучання російських БпЛА у багатоповерхівки у двох районах Одеси. В одному з будинків горіли квартири.

Фото: odesaMVA

Вранці глава Одеської МВА офіційно підтвердив, що кількість постраждалих зросла до 6. Серед них троє дітей.

7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка — у стані середньої тяжкості, 42-річний чоловік — у важкому стані. Поширити

Усіх постраждалих доставили до медзакладів.

Фото: odesaMVA