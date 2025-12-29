У Путіна нахабно вимагають в України вивести ЗСУ з Донбасу

Прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на результати перемовин Зеленського і Трампа. Так, Росія цинічно пропонує Україні для завершення війни вивести свої війська з Донбасу.

У Путіна ставлять Україні неприпустиму умову для закінчення війни

Пєсков заявив, що Кремль зможе оцінити переговори Трампа та Зеленського після того, як отримає інформацію від США. Проте Путін і Трамп досі не обговорювали питання про різдвяне перемир'я в Україні.

Необхідне для зупинки боїв рішення Києва щодо Донбасу — це виведення військ з адміністративних кордонів, - цинічно повідомив Пєсков. Поширити

Кремль не коментує, чи чекає Москва на виведення ЗСУ також з Херсонської та Запорізької областей.

Росія вважає недоцільним публічно коментувати ідеї створення ЗВТ на Донбасі та спільного управління ЗАЕС.

Також Пєсков каже, що телефонна розмова між Зеленським і Путіним не планується.

У Кремлі, за словами Пєскова, не розуміють, що має на увазі Зеленський, говорячи про те, що РФ у конфлікті з Україною потрібно готувати план "б".