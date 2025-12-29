Пресс-секретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на результаты переговоров Зеленского и Трампа. Да, Россия цинично предлагает Украине для завершения войны вывести свои войска из Донбасса.

У Путина ставят Украине недопустимое условие для окончания войны

Песков заявил, что Кремль сможет оценить переговоры Трампа и Зеленского после получения информации от США. Однако Путин и Трамп до сих пор не обсуждали вопрос о рождественском перемирии в Украине.

Необходимое для остановки боев решение Киева относительно Донбасса — это вывод войск из административных границ, — цинично сообщил Песков. Поделиться

Кремль не комментирует, ожидает ли Москва вывода ВСУ также из Херсонской и Запорожской областей.

Россия считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания ЗСТ на Донбассе и совместного управления ЗАЭС.

Также Песков говорит, что телефонный разговор между Зеленским и Путиным не планируется.

В Кремле, по словам Пескова, не понимают, что имеет в виду Зеленский, говоря о том, что РФ в конфликте с Украиной следует готовить план "б".