Пресс-секретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на результаты переговоров Зеленского и Трампа. Да, Россия цинично предлагает Украине для завершения войны вывести свои войска из Донбасса.
Главные тезисы
- Путин и Трамп не обсуждали возможное рождественское перемирие в Украине, а Россия требует вывода украинских войск из Донбасса.
- Пресс-секретарь Путина отметил, что Кремль оценит переговоры Трампа и Зеленского после получения информации от США.
- Украину ставят перед недопустимым условием для окончания войны: вывод войск из административных границ Донбасса.
У Путина ставят Украине недопустимое условие для окончания войны
Песков заявил, что Кремль сможет оценить переговоры Трампа и Зеленского после получения информации от США. Однако Путин и Трамп до сих пор не обсуждали вопрос о рождественском перемирии в Украине.
Кремль не комментирует, ожидает ли Москва вывода ВСУ также из Херсонской и Запорожской областей.
Россия считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания ЗСТ на Донбассе и совместного управления ЗАЭС.
Также Песков говорит, что телефонный разговор между Зеленским и Путиным не планируется.
В Кремле, по словам Пескова, не понимают, что имеет в виду Зеленский, говоря о том, что РФ в конфликте с Украиной следует готовить план "б".
