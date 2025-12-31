Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ
Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ

Туапсе накрила нова потужна “бавовна”
Джерело:  online.ua

Уночі 31 грудня українські ударні дрони здійснили новий наліт на місто Туапсе в Краснодарському краї РФ, внаслідок чого почалися масштабні пожежі в порту та на місцевому нафтопереробному заводі.

Головні тези:

  • На території НПЗ пожежа розрослася на площі 300 кв. м.
  • Туапсинський нафтопереробний завод входить до десятки найбільших у РФ.

Туапсе накрила нова потужна “бавовна”

За словами місцевих мешканців, близько опівночі вони почули перші гучні вибухи. Згодом почалася масштабна пожежа в районі нафтобази.

Минув ще деякий час, і влада РФ публічно визнала факт влучання українських ударних дронів.

З заявою з цього приводу виступив оперативний штаб Краснодарського краю.

За словами його представників, під ударом опинилися причал у морському порту та територія нафтопереробного заводу.

На одному з причалів загоряння оперативно ліквідували. На території НПЗ пожежу також загасили — на площі 300 кв. м, — мовиться в офіційній заяві.

Що важливо розуміти, Туапсинський нафтопереробний завод є власністю державної російської компанії "Роснєфть".

Окрім того, наголошується, що він є єдиним російським НПЗ на узбережжі Чорного моря та входить до десятки найбільших у країні-агресорці.

Вказаний завод багато разів був мішенню для атак безпілотників Служби безпеки України та Головного управління розвідки.

Сили оборони України систематично атакують нафтогазову інфраструктуру ворога, щоб зменшити експортні доходи Кремля та ускладнити логістику армії окупанта.

