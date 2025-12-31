Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ

Уночі 31 грудня українські ударні дрони здійснили новий наліт на місто Туапсе в Краснодарському краї РФ, внаслідок чого почалися масштабні пожежі в порту та на місцевому нафтопереробному заводі.

Туапсе накрила нова потужна “бавовна”

За словами місцевих мешканців, близько опівночі вони почули перші гучні вибухи. Згодом почалася масштабна пожежа в районі нафтобази.

Минув ще деякий час, і влада РФ публічно визнала факт влучання українських ударних дронів.

З заявою з цього приводу виступив оперативний штаб Краснодарського краю.

За словами його представників, під ударом опинилися причал у морському порту та територія нафтопереробного заводу.

На одному з причалів загоряння оперативно ліквідували. На території НПЗ пожежу також загасили — на площі 300 кв. м, — мовиться в офіційній заяві.

Що важливо розуміти, Туапсинський нафтопереробний завод є власністю державної російської компанії "Роснєфть".

Окрім того, наголошується, що він є єдиним російським НПЗ на узбережжі Чорного моря та входить до десятки найбільших у країні-агресорці.

Вказаний завод багато разів був мішенню для атак безпілотників Служби безпеки України та Головного управління розвідки.