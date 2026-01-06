Глава Пентагона Хегсет публично высмеял Россию и ее ПВО — видео
Глава Пентагона Хегсет публично высмеял Россию и ее ПВО — видео

Хегсет публично унизил Россию
Глава Министерства обороны США Пит Хегсет посмеялся над работой российской ПВО, которая не сработала во время американской спецоперации в Венесуэле.

Главные тезисы

  • Долгосрочное военно-техническое партнерство России и Венесуэлы оказалось фикцией.
  • Российские комплексы ПВО С-300, "Панцирь" и "Бук-М2" находятся на вооружении Венесуэлы, однако это не помогло режиму Мадуро.

Хегсет публично унизил Россию

Как отметил глава Пентагона, три ночи назад весь мир видел, как "почти 200 наших лучших американцев" отправились в центр Каракаса в Венесуэле.

Похоже, российская противовоздушная оборона не сработала, не правда ли? В центре Каракаса было задержано лицо, разыскиваемое американской юстицией, для поддержки правоохранительных органов.

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Глава Минобороны США

Он также официально подтвердил, что в ходе этой спецоперации не погиб ни один американец.

Что важно понимать, страна-агрессорка Россия и Венесуэла ранее заключили долгосрочное военно-техническое партнерство.

Режим российского диктатора Владимира Путина снабжал Каракаса разнообразным оружием, чтобы усилить обороноспособность Венесуэлы.

Кроме того, официальная Москва хотела таким способом усилить свое влияние в Латинской Америке.

В частности, у Венесуэлы на вооружении есть российские комплексы С-300, "Панцирь" и "Бук-М2".

Как уже упоминалось ранее, ночью 3 января американские военные совершили серию ударов по Венесуэле, а также схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.

