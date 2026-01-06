Глава Министерства обороны США Пит Хегсет посмеялся над работой российской ПВО, которая не сработала во время американской спецоперации в Венесуэле.

Хегсет публично унизил Россию

Как отметил глава Пентагона, три ночи назад весь мир видел, как "почти 200 наших лучших американцев" отправились в центр Каракаса в Венесуэле.

Похоже, российская противовоздушная оборона не сработала, не правда ли? В центре Каракаса было задержано лицо, разыскиваемое американской юстицией, для поддержки правоохранительных органов. Пит Хегсет Глава Минобороны США

Он также официально подтвердил, что в ходе этой спецоперации не погиб ни один американец.

Что важно понимать, страна-агрессорка Россия и Венесуэла ранее заключили долгосрочное военно-техническое партнерство.

Режим российского диктатора Владимира Путина снабжал Каракаса разнообразным оружием, чтобы усилить обороноспособность Венесуэлы.

Кроме того, официальная Москва хотела таким способом усилить свое влияние в Латинской Америке.

В частности, у Венесуэлы на вооружении есть российские комплексы С-300, "Панцирь" и "Бук-М2".

Как уже упоминалось ранее, ночью 3 января американские военные совершили серию ударов по Венесуэле, а также схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.