Глава Пентагону Гегсет публічно висміяв Росію та її ППО
Світ
Глава Пентагону Гегсет публічно висміяв Росію та її ППО

Гегсет публічно принизив Росію
Очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет поглузував з роботи російської ППО, яка не спрацювала під час американської спецоперації у Венесуелі.

  • Довгострокове військово-технічне партнерство Росії та Венесуели виявилося фікцією.
  • Російські комплекси ППО С-300, "Панцир" і "Бук-М2" перебувають на озброєнні Венесуели, однак це не допомогло режиму Мадуро.

Гегсет публічно принизив Росію

Як зазначив глава Пентагону, три ночі тому весь світ бачив, як "майже 200 наших найкращих американців" вирушили до центру Каракаса у Венесуелі.

Схоже, російська протиповітряна оборона не спрацювала, чи не так? У центрі Каракаса було затримано особу, яку розшукувала американська юстиція, для підтримки правоохоронних органів.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Глава Міноборони США

Він також офіційно підтвердив, що під час цієї спецоперації не загинув жоден американець.

Що важливо розуміти, країна-агресорка Росія і Венесуела мають довгострокове військово-технічне партнерство.

Режим російського диктатора Володимира Путіна постачав Каракасу різноманітну зброю, щоб посилити обороноздатність Венесуели.

Окрім того, офіційна Москва мала намір таким чином посилити свій вплив у Латинській Америці.

Зокрема, у Венесуели на озброєнні є російські комплекси С-300, "Панцир" і "Бук-М2".

Як уже згадувалося раніше, вночі 3 січня американські військові здійснили серію ударів по Венесуелі, а також схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

