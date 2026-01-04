Норвегія публічно присоромила Трампа після вторгнення у Венесуелу
Джерело:  online.ua

У Норвегії заявили, що вважають операцію президента США Дональда Трампа у Венесуелі такою, що не відповідає міжнародному праву – попри всі питання до режиму Ніколаса Мадуро. 

Головні тези:

  • Норвегія називає ситуацію у Венесуелі як серйозну ескалацію на міжнародній арені.
  • Важливо розуміти втрату підтримки режиму Ніколаса Мадуро серед населення Венесуели після виборів 2024 року.

Позицію своєї країни з цього приводу озвучив шеф норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде.

Останній звернув увагу на те, що події у Венесуелі де-факто свідчать про "серйозну ескалацію" на міжнародній арені та загальне загострення ситуації.

Глава МЗС Норвегії не заперечує той факт, що режиму Ніколаса Мадуро бракувало демократичної легітимності, особливо після виборів 2024 року.

Що важливо розуміти, саме вони засвідчили втрату ним підтримки більшості населення країни.

Режим ставав все більш авторитарним та відповідальний за розповсюджені й системні порушення прав людини… Попри це, міжнародне право є універсальним і зобов’язуючим для усіх держав. Військова операція США у Венесуелі не відповідає міжнародному праву, — наголосив Еспен Барт Ейде.

Він також додав, що мирний перехід до демократичної влади залишається єдиним правильним сценарієм для Венесуели у ситуації, що сталася.

