У США спалахнули нові протести проти Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп
Read in English
Джерело:  CNN

У різних куточках США американці вийшли на акції протесту, щоб висловити свою незгоду з рішенням президента Дональда Трампа провести військову операцію у Венесуелі.

Головні тези:

  • Люди вимагають у Трампа не втручатися у справи іншої країни.
  • Президент США поки не відреагував на ці протести.

Багато американців обуренні рішенням Трампа

Чимало громадян США лютують через ризик початку масштабної війни та кровопролиття через нафтові інтереси.

Так, американці зібралися біля Білого дому і принесли з собою плакати з написами "Ні війні у Венесуелі", "Ні крові за нафту" та "США, руки геть від Латинської Америки".

За словами журналістів, у Нью-Йорку учасники акції зібралися на Таймс-сквер біля пункту набору до армії США, тримаючи плакати проти війни у Венесуелі.

У Бостоні теж відбулися протести із закликами, подібними, які виголошували у Вашингтоні, а також тримали плакати з написами: "Проблема не у Венесуелі. Проблема в імперії" та "Ні війні проти Венесуели".

У Міннеаполісі, попри несприятливі погодні умови, американці зібралися на акції протесту — вони принесли зі собою венесуельський прапор і плакати із закликом звільнити Мадуро.

Окрім того, вказано, що менші протести відбули і в Атланті. Акції планувалися в інших містах США.

