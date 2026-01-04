У США спалахнули нові протести проти Трампа

У різних куточках США американці вийшли на акції протесту, щоб висловити свою незгоду з рішенням президента Дональда Трампа провести військову операцію у Венесуелі.

Багато американців обуренні рішенням Трампа

Чимало громадян США лютують через ризик початку масштабної війни та кровопролиття через нафтові інтереси.

Так, американці зібралися біля Білого дому і принесли з собою плакати з написами "Ні війні у Венесуелі", "Ні крові за нафту" та "США, руки геть від Латинської Америки".

За словами журналістів, у Нью-Йорку учасники акції зібралися на Таймс-сквер біля пункту набору до армії США, тримаючи плакати проти війни у Венесуелі.

У Бостоні теж відбулися протести із закликами, подібними, які виголошували у Вашингтоні, а також тримали плакати з написами: "Проблема не у Венесуелі. Проблема в імперії" та "Ні війні проти Венесуели". Поширити

У Міннеаполісі, попри несприятливі погодні умови, американці зібралися на акції протесту — вони принесли зі собою венесуельський прапор і плакати із закликом звільнити Мадуро.

Окрім того, вказано, що менші протести відбули і в Атланті. Акції планувалися в інших містах США.