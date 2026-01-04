У США спалахнули нові протести проти Трампа

У різних куточках США американці вийшли на акції протесту, щоб висловити свою незгоду з рішенням президента Дональда Трампа провести військову операцію у Венесуелі.
Головні тези:
- Люди вимагають у Трампа не втручатися у справи іншої країни.
- Президент США поки не відреагував на ці протести.
Багато американців обуренні рішенням Трампа
Чимало громадян США лютують через ризик початку масштабної війни та кровопролиття через нафтові інтереси.
Так, американці зібралися біля Білого дому і принесли з собою плакати з написами "Ні війні у Венесуелі", "Ні крові за нафту" та "США, руки геть від Латинської Америки".
За словами журналістів, у Нью-Йорку учасники акції зібралися на Таймс-сквер біля пункту набору до армії США, тримаючи плакати проти війни у Венесуелі.
У Міннеаполісі, попри несприятливі погодні умови, американці зібралися на акції протесту — вони принесли зі собою венесуельський прапор і плакати із закликом звільнити Мадуро.
Окрім того, вказано, що менші протести відбули і в Атланті. Акції планувалися в інших містах США.
