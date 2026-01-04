В США вспыхнули новые протесты против Трампа

В разных уголках США американцы вышли на акции протеста, чтобы выразить свое несогласие с решением президента Дональда Трампа провести военную операцию в Венесуэле.

Многие американцы возмущены решением Трампа

Многие граждане США злятся из-за риска начала масштабной войны и кровопролития.

Так, американцы собрались возле Белого дома и принесли с собой плакаты с надписями "Нет войне в Венесуэле", "Нет крови за нефть" и "США, руки прочь от Латинской Америки".

По словам журналистов, в Нью-Йорке участники акции собрались на Таймс-сквер возле пункта набора в армию США, держа плакаты против войны в Венесуэле.

В Бостоне тоже прошли протесты с призывами, подобными, произносившимися в Вашингтоне, а также держали плакаты с надписями: "Проблема не в Венесуэле. Проблема в империи" и "Нет войне против Венесуэлы". Поделиться

В Миннеаполисе, несмотря на неблагоприятные погодные условия, американцы собрались на акции протеста — они принесли с собой венесуэльское знамя и плакаты с призывом уволить Мадуро.

Кроме того, указано, что меньшие протесты прошли и в Атланте. Акции планировались и в других городах США.