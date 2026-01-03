"Убивает слишком много людей". Трамп раскритиковал Путина

Дональд Трамп "не в восторге" от нелегитимного президента РФ Владимира Путина из-за его нежелания прекращать войну против Украины. Об этом президент США заявил на пресс-конференции, посвященной военной операции в Венесуэле.

Я не боюсь Путина — Трамп

Так, во время серии вопросов от журналистов Трамп заявил, что никогда не обсуждал с Путиным судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей. Дональд Трамп Президент США

Он также в очередной раз повторил свою фразу о том, что войны в Украине никогда бы не было, будь он президентом.

Я унаследовал эту войну; это были Байден, Зеленский и Путин. Я попал в эту ситуацию, а там полный беспорядок. Если бы наши люди были там вовлечены, эта война не продолжалась бы очень долго. Поделиться

Трамп заявил, что война РФ против Украины стала кровавой ванной и США хотят ее остановить.