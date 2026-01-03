"Убивает слишком много людей". Трамп раскритиковал Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Убивает слишком много людей". Трамп раскритиковал Путина

The White House
Трамп
Читати українською

Дональд Трамп "не в восторге" от нелегитимного президента РФ Владимира Путина из-за его нежелания прекращать войну против Украины. Об этом президент США заявил на пресс-конференции, посвященной военной операции в Венесуэле.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил недовольство Владимиром Путиным из-за большого количества жертв в результате военных действий в Украине.
  • Трамп поддерживает остановку войны РФ против Украины и заявил, что не боится Путина.
  • Президент США утверждает, что если бы он был президентом во время начала конфликта, войны в Украине не произошло бы.

Я не боюсь Путина — Трамп

Так, во время серии вопросов от журналистов Трамп заявил, что никогда не обсуждал с Путиным судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также в очередной раз повторил свою фразу о том, что войны в Украине никогда бы не было, будь он президентом.

Я унаследовал эту войну; это были Байден, Зеленский и Путин. Я попал в эту ситуацию, а там полный беспорядок. Если бы наши люди были там вовлечены, эта война не продолжалась бы очень долго.

Трамп заявил, что война РФ против Украины стала кровавой ванной и США хотят ее остановить.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио впервые раскрыл, что Трамп планирует сделать с Мадуро
Рубио
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Выполнили удивительную работу". Трамп оценил военную операцию США в Венесуэле
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп сделал важное заявление насчет будущего Венесуэлы
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?