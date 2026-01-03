"Убивает слишком много людей". Трамп раскритиковал Путина

Дональд Трамп "не в восторге" от нелегитимного президента РФ Владимира Путина из-за его нежелания прекращать войну против Украины. Об этом президент США заявил на пресс-конференции, посвященной военной операции в Венесуэле.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил недовольство Владимиром Путиным из-за большого количества жертв в результате военных действий в Украине.
- Трамп поддерживает остановку войны РФ против Украины и заявил, что не боится Путина.
- Президент США утверждает, что если бы он был президентом во время начала конфликта, войны в Украине не произошло бы.
Я не боюсь Путина — Трамп
Так, во время серии вопросов от журналистов Трамп заявил, что никогда не обсуждал с Путиным судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
Он также в очередной раз повторил свою фразу о том, что войны в Украине никогда бы не было, будь он президентом.
Трамп заявил, что война РФ против Украины стала кровавой ванной и США хотят ее остановить.
