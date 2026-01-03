"Вбиває занадто багато людей". Трамп розкритикував Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Вбиває занадто багато людей". Трамп розкритикував Путіна

The White House
Трамп

Дональд Трамп "не в захваті" від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна через його небажання припиняти війну проти України. Про це президент США заявив на прес-конференції, присвяченій військовій операції у Венесуелі.

Головні тези:

  • Дональд Трамп заявив про своє незадоволення Путінім за велику кількість знищених життів.
  • Трамп висловив підтримку у зупинці війни РФ проти України.

Я не боюся Путіна — Трамп

Так, підчас серії запитань від журналістів Трамп заявив, що ніколи не обговорював із Путіним долю венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також вкотре повторив свою фразу про те, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом.

Я успадкував цю війну; це були Байден, Зеленський і Путін. Я потрапив у цю ситуацію, а там — повний безлад. Якби наші люди були там залучені, ця війна не тривала б дуже довго.

Трамп заявив, що війна РФ проти України стала кривавою ванною, і США хочуть її зупинити.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рубіо вперше розкрив, що Трамп планує зробити з Мадуро
Рубіо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Виконали дивовижну роботу". Трамп оцінив військову операцію США у Венесуелі
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зробив важливу заяву щодо майбутнього Венесуели
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?