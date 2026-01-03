"Вбиває занадто багато людей". Трамп розкритикував Путіна

Дональд Трамп "не в захваті" від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна через його небажання припиняти війну проти України. Про це президент США заявив на прес-конференції, присвяченій військовій операції у Венесуелі.
Головні тези:
- Дональд Трамп заявив про своє незадоволення Путінім за велику кількість знищених життів.
- Трамп висловив підтримку у зупинці війни РФ проти України.
Я не боюся Путіна — Трамп
Так, підчас серії запитань від журналістів Трамп заявив, що ніколи не обговорював із Путіним долю венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.
Він також вкотре повторив свою фразу про те, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом.
Трамп заявив, що війна РФ проти України стала кривавою ванною, і США хочуть її зупинити.
