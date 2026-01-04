Норвегия публично пристыдила Трампа после вторжения в Венесуэлу

В Норвегии заявили, что считают операцию президента США Дональда Трампа в Венесуэле не соответствующей международному праву – несмотря на все вопросы к режиму Николаса Мадуро.

Норвегия осудила новую операцию США

Позицию своей страны по этому поводу озвучил шеф норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде.

Последний обратил внимание на то, что события в Венесуэле де-факто свидетельствуют о "серьезной эскалации" на международной арене и общем обострении ситуации.

Глава МИД Норвегии не отрицает тот факт, что режиму Николаса Мадуро не хватало демократической легитимности, особенно после выборов 2024 года.

Что важно понимать, именно они показали потерю им поддержки со стороны большинства населения страны.

Режим становился все более авторитарным и ответственным за распространенные и системные нарушения прав человека… Несмотря на это, международное право универсально и обязательно для всех государств. Военная операция США в Венесуэле не соответствует международному праву, — подчеркнул Эспен Барт Эйде.

Он также добавил, что мирный переход к демократической власти остается единственным правильным сценарием для Венесуэлы в ситуации, что сложилась.