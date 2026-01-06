Путін намагався домовитися зі США про обмін Венесуели на Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін намагався домовитися зі США про обмін Венесуели на Україну

Путін був готовий зрадити Мадуро ще багато років тому
Read in English
Джерело:  The New York Times

Ще 7 років тому російський диктатор Володимир Путін хотів підписати з американською владою таємну угоду, у межах якої він дозволив би США діяти у Венесуелі на власний розсуд в обмін на те, щоб Білий дім надав Москві тотальну свободу дій в Україні.

Головні тези:

  • Ексрадниця Трампа з питань Росії та Європи Фіона Гілл підтвердила пропозицію Кремля щодо обміну сферами впливу.
  • Вона особисто їздила до Москви, щоб відмовитися від цієї ідеї.

Путін був готовий зрадити Мадуро ще багато років тому

Про плани російського диктатора у Конгресі США розповіла Фіона Гілл.

Що важливо розуміти, йдеться про ексрадницю з питань Росії та Європи в Раді нацбезпеки під час першої каденції Дональда Трампа.

За словами журналістів, покази про цю неформальну пропозицію Кремля опинилися у центрі уваги на тлі неоднозначної реакції Москви на втручання США у венесуельські справи, а також загострення напруженості між Вашингтоном і Каракасом.

Фіона Гілл офіційно підтвердила, що Путін через свої медіа та інші канали активно просував ідею своєрідного "обміну сферами впливу".

Росіяни дуже чітко давали зрозуміти, що хочуть укласти якийсь дивний бартер між Венесуелою та Україною", — заявила вона під час слухань у Конгресі в жовтні 2019 року. Тобто, більш ніж за два роки до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

