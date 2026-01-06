Путін намагався домовитися зі США про обмін Венесуели на Україну

Ще 7 років тому російський диктатор Володимир Путін хотів підписати з американською владою таємну угоду, у межах якої він дозволив би США діяти у Венесуелі на власний розсуд в обмін на те, щоб Білий дім надав Москві тотальну свободу дій в Україні.
Головні тези:
- Ексрадниця Трампа з питань Росії та Європи Фіона Гілл підтвердила пропозицію Кремля щодо обміну сферами впливу.
- Вона особисто їздила до Москви, щоб відмовитися від цієї ідеї.
Путін був готовий зрадити Мадуро ще багато років тому
Про плани російського диктатора у Конгресі США розповіла Фіона Гілл.
Що важливо розуміти, йдеться про ексрадницю з питань Росії та Європи в Раді нацбезпеки під час першої каденції Дональда Трампа.
За словами журналістів, покази про цю неформальну пропозицію Кремля опинилися у центрі уваги на тлі неоднозначної реакції Москви на втручання США у венесуельські справи, а також загострення напруженості між Вашингтоном і Каракасом.
Фіона Гілл офіційно підтвердила, що Путін через свої медіа та інші канали активно просував ідею своєрідного "обміну сферами впливу".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-