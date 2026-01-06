ЕС решил пожертвовать интересами Дании ради Украины

Новые угрозы со стороны президента США Дональда Трампа по поводу захвата Гренландии шокировали европейских лидеров. Однако большинство из них решили промолчать, чтобы не сорвать мирные переговоры для завершения войны РФ против Украины.

Европа считает Украину приоритетом

6 января в Париже состоится встреча "Коалиции решительных" — к ней присоединятся около 40 лидеров стран и высокопоставленных чиновников.

В центре внимания — будущие гарантии безопасности для Украины. Ни для кого не секрет, что именно в этом вопросе США должны играть ключевую роль.

На фоне последних событий союзники Киева пришли к выводу, что лучше не злить Дональда Трампа, если они хотят получить от него “зеленый свет”.

Лидеры Европы должны были бы защитить интересы Дании и раскритиковать риторику Белого дома в отношении Гренландии, однако решили этого не делать ради Украины и прогресса в мирном процессе.