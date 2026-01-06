Трамп нанес новый серьезный удар по репутации Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп нанес новый серьезный удар по репутации Путина

Трамп показал, насколько США сильнее России на всех уровнях
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Редакция издания Politico обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп снова публично унизил главу Кремля Владимира Путина. В этот раз речь идет о молниеносной операции США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Главные тезисы

  • Россия еще раз продемонстрировала свою слабость и беспомощность.
  • Более того, она доказала, что больше не является сверхдержавой.

Трамп показал, насколько США сильнее России на всех уровнях

Ни для кого не секрет, что Путин планировал захватить Киев за три дня, однако громко проиграл битву за столицу Украины и встрял в полномасштабную войну, которая продолжается уже почти 4 года.

На этом фоне Трамп смог продемонстрировать настоящую мощь и величие США, ведь снес режим Мадуро за считанные часы.

Многие также обратили внимание на то, что российский диктатор, несмотря на тесные политические и военные связи с Венесуэлой, просто испугался и даже не попытался встать на защиту своего давнего союзника.

То, что Путин обещал сделать в Украине, Трамп сделал за пол часа в Венесуэле, — подчеркнул политический аналитик и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов.

Последние события на международной арене еще раз указывают на то, что Россия уже давно не является сверхдержавой.

Более того, она демонстрирует неспособность защитить своих же союзников в критические моменты.

Ранее Москва фактически самоустранилась во время захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха, не смогла спасти режим Башара Асада в Сирии и не предоставила реальную поддержку Ирану во время ударов США и Израиля.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенатор-республиканец Уикер бросил вызов Трампу ради Украины
Уикер критикует подход Трампа к завершению войны
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мирные переговоры по Украине снова тормозят — известна причина
Украина страдает из-за ситуации в Венесуэле
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Европе раздаются заявления о конце НАТО — что происходит
Трамп может разрушить НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?