Редакция издания Politico обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп снова публично унизил главу Кремля Владимира Путина. В этот раз речь идет о молниеносной операции США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Трамп показал, насколько США сильнее России на всех уровнях

Ни для кого не секрет, что Путин планировал захватить Киев за три дня, однако громко проиграл битву за столицу Украины и встрял в полномасштабную войну, которая продолжается уже почти 4 года.

На этом фоне Трамп смог продемонстрировать настоящую мощь и величие США, ведь снес режим Мадуро за считанные часы.

Многие также обратили внимание на то, что российский диктатор, несмотря на тесные политические и военные связи с Венесуэлой, просто испугался и даже не попытался встать на защиту своего давнего союзника.

То, что Путин обещал сделать в Украине, Трамп сделал за пол часа в Венесуэле, — подчеркнул политический аналитик и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов. Поделиться

Последние события на международной арене еще раз указывают на то, что Россия уже давно не является сверхдержавой.

Более того, она демонстрирует неспособность защитить своих же союзников в критические моменты.