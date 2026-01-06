Трамп завдав нового серйозного удару по репутації Путіна

Редакція видання Politico звертає увагу на те, що президент США Дональд Трамп знову публічно принизив главу Кремля Володимира Путіна. Цього разу йдеться про блискавичну операцію США із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Трамп показав, наскільки США сильніші за Росію на всіх рівнях

Ні для кого не секрет, що Путін планував захопити Київ за три дня, однак гучно програв битву за столицю України й встряг у повномасштабну війну, яка триває уже майже 4 роки.

На цьому тля Трамп зміг продемонструвати справжню міць та велич США, адже зніс режим Мадуро за лічені години.

Багато людей також звернули увагу на те, що російський диктатор, попри тісні політичні та військові зв’язки з Венесуелою, просто злякався та навіть не спробував стати на захист свого давнього союзника.

Те, що Путін обіцяв зробити в Україні, Трамп зробив за пів години у Венесуелі, — наголосив політичний аналітик і колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов. Поширити

Останні події на міжнародній арені вкотре вказують та те, що Росія уже давно не є наддержавою.

Ба більше, вона демонструє нездатність захистити своїх же союзників у критичні моменти.