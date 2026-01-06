Мирні переговори щодо України знову гальмують — відома причина
Мирні переговори щодо України знову гальмують — відома причина

Зеленський
Read in English
Джерело:  The Independent

Згідно з даними видання The Independent, стрімкий розвиток мирного процесу щодо завершення російсько-української війни почав буксувати на тлі зміни фокуса уваги США на Венесуелу. 

Головні тези:

  • Наразі Трамп заклопотаний наслідками свого рішення про зміну керівництва у Венесуелі.
  • Де-факто це означає, що значного прориву у мирних переговорах щодо України очікувати не варто.

Україна страждає через ситуацію у Венесуелі

Незабаром повинна стартувати зустріч “Коаліції рішучих” у Парижі — до Франції уже прибув український лідер Володимир Зеленський.

Головна мета цього раунду мирних перемовини — визначити принципи безпеки України після потенційного перемир'я з Росією.

Однак, за словами інсайдерів, перспективи цієї зустрічі залишаються туманними, адже команда Дональда Трампа змінила фокус уваги на Венесуелу.

На цій зустрічі буде зібрано 35 учасників, з яких 27 — це глави держав та урядів. Від США мають бути присутні посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Союзники України налаштовані досягти результатів щодо п'яти ключових пріоритетів після завершення російської агресії:

  • методи контролю за дотриманням перемир'я;

  • підтримка Сил оборони України;

  • розгортання багатонаціональних сил на суші, на морі та в повітрі;

  • гарантії безпеки на випадок нового вторгнення Росії;

  • довгострокове оборонне співробітництво з Україною.

