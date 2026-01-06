Мирні переговори щодо України знову гальмують — відома причина

Згідно з даними видання The Independent, стрімкий розвиток мирного процесу щодо завершення російсько-української війни почав буксувати на тлі зміни фокуса уваги США на Венесуелу.
Головні тези:
- Наразі Трамп заклопотаний наслідками свого рішення про зміну керівництва у Венесуелі.
- Де-факто це означає, що значного прориву у мирних переговорах щодо України очікувати не варто.
Україна страждає через ситуацію у Венесуелі
Незабаром повинна стартувати зустріч “Коаліції рішучих” у Парижі — до Франції уже прибув український лідер Володимир Зеленський.
Головна мета цього раунду мирних перемовини — визначити принципи безпеки України після потенційного перемир'я з Росією.
Однак, за словами інсайдерів, перспективи цієї зустрічі залишаються туманними, адже команда Дональда Трампа змінила фокус уваги на Венесуелу.
Союзники України налаштовані досягти результатів щодо п'яти ключових пріоритетів після завершення російської агресії:
методи контролю за дотриманням перемир'я;
підтримка Сил оборони України;
розгортання багатонаціональних сил на суші, на морі та в повітрі;
гарантії безпеки на випадок нового вторгнення Росії;
довгострокове оборонне співробітництво з Україною.
