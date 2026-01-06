Мирные переговоры по Украине снова тормозят — известна причина

Согласно данным издания The Independent, стремительное развитие мирного процесса по завершению российско-украинской войны начало буксовать на фоне смены фокуса внимания США на Венесуэлу.

Украина страдает из-за ситуации в Венесуэле

В скором времени должна стартовать встреча "Коалиции решительных" в Париже — во Францию уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский.

Главная цель этого раунда мирных переговоров — определить принципы безопасности Украины после потенциального перемирия с Россией.

Однако, по словам инсайдеров, перспективы этой встречи остаются туманными, ведь команда Дональда Трампа сменила фокус внимания на Венесуэлу.

На этой встрече будет собрано 35 участников, из которых 27 — главы государств и правительств. От США должны присутствовать посланники президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Поделиться

Союзники Украины настроены достичь результатов по пяти ключевым приоритетам после завершения российской агрессии: