Мирные переговоры по Украине снова тормозят — известна причина

Согласно данным издания The Independent, стремительное развитие мирного процесса по завершению российско-украинской войны начало буксовать на фоне смены фокуса внимания США на Венесуэлу.
Главные тезисы
- Пока Трамп озабочен последствиями своего решения о смене руководства в Венесуэле.
- Де-факто это означает, что значительного прорыва в мирных переговорах по Украине ожидать не стоит.
Украина страдает из-за ситуации в Венесуэле
В скором времени должна стартовать встреча "Коалиции решительных" в Париже — во Францию уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский.
Главная цель этого раунда мирных переговоров — определить принципы безопасности Украины после потенциального перемирия с Россией.
Однако, по словам инсайдеров, перспективы этой встречи остаются туманными, ведь команда Дональда Трампа сменила фокус внимания на Венесуэлу.
Союзники Украины настроены достичь результатов по пяти ключевым приоритетам после завершения российской агрессии:
методы контроля соблюдения перемирия;
поддержка сил обороны Украины;
развертывание многонациональных сил на суше, на море и в воздухе;
гарантии безопасности на случай нового вторжения России;
долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной.
