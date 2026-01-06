Які гарантії безпеки для України готують союзники — дані інсайдерів
Які гарантії безпеки для України готують союзники — дані інсайдерів

Гарантії безпеки для України - що відомо наразі
Джерело:  Радіо Свобода

Як вдалося дізнатися журналістам, "Коаліція рішучих"підготувала проєкт декларації про те, що США мають взяти на себе зобов'язання підтримати європейські сили "коаліції" у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Головні тези:

  • Щодо дій союзників у разі повторного нападу Росії - остаточно рішення досі не ухвалено.
  • Ключову роль у цих процес будуть відігравати саме США.

У проєкті декларації йдеться про те, що після набуття чинності режиму припинення вогню в Україні планується запуск системи гарантій.

Вона буде нараховувати 5 компонентів:

  • участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;

  • підтримка Збройних Сил України;

  • багатонаціональні сили для України;

  • зобов'язання у разі майбутнього нападу;

  • зобов'язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.

Окрім того, передбачено створення спеціальної комісії для розгляду порушень і визначення заходів реагування.

У контексті підтримки Сил оборони України мовиться про:

  • фінансування закупівель озброєнь;

  • підтримку оборонного бюджету;

  • доступ до оборонних складів для швидкого посилення у разі загрози;

  • допомогу у створенні оборонних укріплень.

Ми домовилися фіналізувати обов'язкові зобов'язання, які визначатимуть наш підхід до підтримки України та відновлення миру і безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії, — йдеться у проєкті декларації.

Що відомо про переговори Зеленського і Макрона

