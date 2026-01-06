Які гарантії безпеки для України готують союзники — дані інсайдерів

Як вдалося дізнатися журналістам, "Коаліція рішучих"підготувала проєкт декларації про те, що США мають взяти на себе зобов'язання підтримати європейські сили "коаліції" у разі нового вторгнення Росії в Україну.
Головні тези:
- Щодо дій союзників у разі повторного нападу Росії - остаточно рішення досі не ухвалено.
- Ключову роль у цих процес будуть відігравати саме США.
Гарантії безпеки для України — що відомо наразі
У проєкті декларації йдеться про те, що після набуття чинності режиму припинення вогню в Україні планується запуск системи гарантій.
Вона буде нараховувати 5 компонентів:
участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;
підтримка Збройних Сил України;
багатонаціональні сили для України;
зобов'язання у разі майбутнього нападу;
зобов'язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.
Окрім того, передбачено створення спеціальної комісії для розгляду порушень і визначення заходів реагування.
У контексті підтримки Сил оборони України мовиться про:
фінансування закупівель озброєнь;
підтримку оборонного бюджету;
доступ до оборонних складів для швидкого посилення у разі загрози;
допомогу у створенні оборонних укріплень.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-