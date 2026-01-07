Гарантії безпеки для України — оприлюднено текст декларації

Єлисейський палац опублікував текст декларації щодо гарантій безпеки для миру в Україні. Свої підписи під цим документом вже поставив глава держави Володимир Зеленський, члени “Коаліції рішучих”, а також США.

Гарантії безпеки для України — якими вони будуть

Під час нового раунду мирних перемовин, який відбувся 6 січня у Парижі, усі союзники Києва дійшли спільного висновку, що здатність України до самооборони має вирішальне значення не лише для неї, а й також для євроатлантичної безпеки.

Саме тому підписанти візьмуть на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані одразу після припинення вогню.

Що важливо розуміти, це стане додатком до двосторонніх угод про безпеку та відповідно відповідних правових і конституційних домовленостей.

Гарантії безпеки для України передбачають: