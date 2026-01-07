Гарантії безпеки для України — оприлюднено текст декларації

Єлисейський палац опублікував текст декларації щодо гарантій безпеки для миру в Україні. Свої підписи під цим документом вже поставив глава держави Володимир Зеленський, члени “Коаліції рішучих”, а також США.
Головні тези:
- Ухвалено рішення створити координаційну групу США/Україна/Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі.
- Підписанти документу взяли на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій.
Гарантії безпеки для України — якими вони будуть
Під час нового раунду мирних перемовин, який відбувся 6 січня у Парижі, усі союзники Києва дійшли спільного висновку, що здатність України до самооборони має вирішальне значення не лише для неї, а й також для євроатлантичної безпеки.
Саме тому підписанти візьмуть на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані одразу після припинення вогню.
Що важливо розуміти, це стане додатком до двосторонніх угод про безпеку та відповідно відповідних правових і конституційних домовленостей.
Гарантії безпеки для України передбачають:
участь у запропонованому механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США;
підтримку Сил оборони України: союзники й надалі надаватимуть критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння. Саме ЗСУ будуть першою лінією оборони та стримування;
багатонаціональні сили для України, сформовані за рахунок внесків країн-учасниць коаліції — вони забезпечать відновлення українських військ, а також стримування;
зобов'язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії з метою відновлення миру.
зобов'язання поглиблювати довгострокове оборонне співробітництво з Україною.
