Украина разгромила 3 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 6 января ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили сразу три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 7 января 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 214 500 (+1 040) человек;

танков — 11 515 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 23 865 (+2) ед;

артиллерийских систем — 35 857 (+26) ед;

РСЗО — 1 595 (+2) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 101 849 (+406) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 73 224 (+122) ед;

специальной техники — 4 037 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 236 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 6200 дронов-камикадзе и произвели 3288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня.