РФ атаковала Украину баллистикой и 95 дронами — обезврежена 81 цель

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 6-7 января российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М из Таганрога – РФ, а также 95 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Приморско-Ахтарск, Орел — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, Донецк — ТОТ Украины.

Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!