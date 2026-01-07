РФ атаковала Украину баллистикой и 95 дронами — обезврежена 81 цель

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 6-7 января российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села одной баллистической ракетой Искандер-М из Таганрога – РФ, а также 95 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, центре и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 8 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Приморско-Ахтарск, Орел — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, Донецк — ТОТ Украины.
Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-