РФ атакувала Україну балістикою та 95 дронами — знешкоджено 81 ціль
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою та 95 дронами — знешкоджено 81 ціль

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 6-7 січня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села однією балістичною ракетою Іскандер-М із Таганрогу - РФ, а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, центрі та сході країни. 
  • Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Цього разу російські дрони летіли з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, Донецьк — ТОТ України.

Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України
Туск наразі налаштований оптимістично
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Країни Балтії можуть підривати мости на кордонах із РФ і Білоруссю
Країни Балтії налаштовані рішуче відбиватися від РФ і Білорусі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українці спрогнозували завершення війни з Росією
Більшість українців не вірять у швидке завершення війни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?