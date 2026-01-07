РФ атакувала Україну балістикою та 95 дронами — знешкоджено 81 ціль

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 6-7 січня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села однією балістичною ракетою Іскандер-М із Таганрогу - РФ, а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, центрі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Цього разу російські дрони летіли з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, Донецьк — ТОТ України.
Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
