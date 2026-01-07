Україна розгромила 3 райони зосередження армії РФ
Україна розгромила 3 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 6 січня ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили одразу три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Загалом вчора на фронті відбулося 221 бойове зіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 7 січня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 214 500 (+1 040) осіб;

  • танків — 11 515 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 23 865 (+2) од;

  • артилерійських систем — 35 857 (+26) од;

  • РСЗВ — 1 595 (+2) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 101 849 (+406) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 73 224 (+122) од;

  • спеціальної техніки — 4 037 (+1) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 — з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Воздвижівка, Прилуки, Юльївка, Зелене, Верхня Терса Запорізької області; Гаврилівка Дніпропетровської області.

