Україна розгромила 3 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 6 січня ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили одразу три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 7 січня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 214 500 (+1 040) осіб;

танків — 11 515 (+3) од;

бойових броньованих машин — 23 865 (+2) од;

артилерійських систем — 35 857 (+26) од;

РСЗВ — 1 595 (+2) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 101 849 (+406) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 73 224 (+122) од;

спеціальної техніки — 4 037 (+1) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 — з реактивних систем залпового вогню.