Україна розгромила 3 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 6 січня ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили одразу три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 221 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 7 січня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 214 500 (+1 040) осіб;
танків — 11 515 (+3) од;
бойових броньованих машин — 23 865 (+2) од;
артилерійських систем — 35 857 (+26) од;
РСЗВ — 1 595 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 101 849 (+406) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 73 224 (+122) од;
спеціальної техніки — 4 037 (+1) од.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб.
Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 — з реактивних систем залпового вогню.
