Макрон раскрыл численность будущей французской миссии в Украине

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он готов развернуть несколько тысяч своих солдат для поддержки мира в Украине после завершения российской войны.
Главные тезисы
- Франция будет вовлечена в процесс восстановления ВСУ.
- Италия отказалась вводить свои войска в Украину.
Каким будет участие Франции в гарантиях безопасности
Согласно данным издания Franceinfo, глава республики четко дал понять, что после завершения боевых действий готов ввести в Украину сразу "несколько тысяч военных" французской армии.
Что важно понимать, они будут участвовать в операциях по контролю российско-украинской границы после подписания перемирия.
Кроме того, французский лидер официально подтвердил, что его страна будет вовлечена в процесс восстановления Сил обороны Украины.
На этом фоне следует отметить, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.
Что касается решения Бельгии, то эта страна после завершения войны предоставит авиацию и флот для сохранения мира в Украине.
