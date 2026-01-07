Макрон раскрыл численность будущей французской миссии в Украине

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он готов развернуть несколько тысяч своих солдат для поддержки мира в Украине после завершения российской войны.

Каким будет участие Франции в гарантиях безопасности

Согласно данным издания Franceinfo, глава республики четко дал понять, что после завершения боевых действий готов ввести в Украину сразу "несколько тысяч военных" французской армии.

Что важно понимать, они будут участвовать в операциях по контролю российско-украинской границы после подписания перемирия.

Эти силы не будут участвовать в боевых действиях, — объяснил журналистам Эмманюэль Макрон. Поделиться

Кроме того, французский лидер официально подтвердил, что его страна будет вовлечена в процесс восстановления Сил обороны Украины.

На этом фоне следует отметить, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

Что касается решения Бельгии, то эта страна после завершения войны предоставит авиацию и флот для сохранения мира в Украине.