Буданов вирішив боротися з корупцією у ТЦК і СП

10 січня очільник Офісу президента України Кирило Буданова офіційно підтвердив, що налаштований вирішити ключові проблеми, які наразі ослаблюють обороноздатність країни.
Головні тези:
- Буданов наголосив, що зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі.
- Він уже почав вивчати проблематику цих питань.
Буданов анонсував важливі рішення
Глава ОПУ звертає увагу на те, що корупція в системі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також чисельні випадки самовільного залишення частини або місця служби військовослужбовцем без дозволу командування (СЗЧ) — це дійсно серйозні проблеми, які впливають на обороноздатність України.
Саме тому Кирило Буданов вирішив провести розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни.
У центрі уваги усіх учасників зустрічі були найактуальніші питання — протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.
