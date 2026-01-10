Буданов вирішив боротися з корупцією у ТЦК і СП

10 січня очільник Офісу президента України Кирило Буданова офіційно підтвердив, що налаштований вирішити ключові проблеми, які наразі ослаблюють обороноздатність країни.

Буданов анонсував важливі рішення

Глава ОПУ звертає увагу на те, що корупція в системі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також чисельні випадки самовільного залишення частини або місця служби військовослужбовцем без дозволу командування (СЗЧ) — це дійсно серйозні проблеми, які впливають на обороноздатність України.

Саме тому Кирило Буданов вирішив провести розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни.

У центрі уваги усіх учасників зустрічі були найактуальніші питання — протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.

Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення. Кирило Буданов Очільник Офісу президента України