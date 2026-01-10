Буданов вирішив боротися з корупцією у ТЦК і СП
Буданов вирішив боротися з корупцією у ТЦК і СП

Кирило Буданов
Буданов
10 січня очільник Офісу президента України Кирило Буданова офіційно підтвердив, що налаштований вирішити ключові проблеми, які наразі ослаблюють обороноздатність країни.

Головні тези:

  • Буданов наголосив, що зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. 
  • Він уже почав вивчати проблематику цих питань.

Буданов анонсував важливі рішення

Глава ОПУ звертає увагу на те, що корупція в системі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також чисельні випадки самовільного залишення частини або місця служби військовослужбовцем без дозволу командування (СЗЧ) — це дійсно серйозні проблеми, які впливають на обороноздатність України.

Саме тому Кирило Буданов вирішив провести розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни.

У центрі уваги усіх учасників зустрічі були найактуальніші питання — протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.

Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Очільник Офісу президента України

Розширена нарада Кирила Буданова з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни (Фото: Kyrylo_Budanov_Official)

