Коли відкриється "вікно можливостей" для реальної мирної угоди — прогноз Буданова
Буданов
Джерело:  Суспільне

У лютому 2026 року відкриється вікно для реальної можливості досягти угоди щодо припинення війни в Україні. Це буде оптимальний період, як для України, так і для Росії. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Головні тези:

  • Лютий 2026 року відкриває можливість для України та Росії досягти мирної угоди щодо припинення війни.
  • Економічні проблеми РФ вплинуть на позицію країни стосовно завершення конфлікту, адже оборонний бюджет становить 46% видатків.
  • Кризовий стан російського бюджету заставляє країну приймати складні рішення, що може сприяти перемовинам та привести до мирної угоди.

Буданов заявив про доленосний для закінчення війни лютий 2026 року

Буданову нагадали, що в одному з попередніх інтерв'ю він також говорив про те, що оптимальним часом для мирної угоди стане саме лютий 2026 року. Журналісти поцікавилися, чому саме лютий стане таким "вікном".

Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов'язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

При цьому він підкреслив, що російський бюджет на 2026 рік вже виглядає, як катастрофічний. Майже половина витрат там закладена на "оборонні потреби", інші програми сильно скорочені.

Тому вони вже прийняли досить непопулярні й складні рішення. Дуже болючі для них. Це ще одне пояснення вам щодо перемовного процесу. Оборонний бюджет 26-го року зараз — в сукупності, бо там є видатки на оборону, є на, як у нас кажуть, сили безпеки, — 46%. Будь-яка країна не може розвиватись, нормально кудись рухатись, коли вона 46% на війну витрачає. Це неможливо.

Буданов додав, що економічні труднощі РФ не вплинуть безпосередньо на ситуацію на полі бою, але вони вплинуть на позицію Росії щодо завершення війни. Економічного краху РФ, як такого, за нинішніх темпів чекати ще довго, дуже довго.

Але чи готова Росія так довго чекати? Це ще одне питання. Проблеми вже йдуть і вони істотні.

