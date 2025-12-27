Коли відкриється "вікно можливостей" для реальної мирної угоди — прогноз Буданова

У лютому 2026 року відкриється вікно для реальної можливості досягти угоди щодо припинення війни в Україні. Це буде оптимальний період, як для України, так і для Росії. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Головні тези:
- Лютий 2026 року відкриває можливість для України та Росії досягти мирної угоди щодо припинення війни.
- Економічні проблеми РФ вплинуть на позицію країни стосовно завершення конфлікту, адже оборонний бюджет становить 46% видатків.
- Кризовий стан російського бюджету заставляє країну приймати складні рішення, що може сприяти перемовинам та привести до мирної угоди.
Буданов заявив про доленосний для закінчення війни лютий 2026 року
Буданову нагадали, що в одному з попередніх інтерв'ю він також говорив про те, що оптимальним часом для мирної угоди стане саме лютий 2026 року. Журналісти поцікавилися, чому саме лютий стане таким "вікном".
При цьому він підкреслив, що російський бюджет на 2026 рік вже виглядає, як катастрофічний. Майже половина витрат там закладена на "оборонні потреби", інші програми сильно скорочені.
Буданов додав, що економічні труднощі РФ не вплинуть безпосередньо на ситуацію на полі бою, але вони вплинуть на позицію Росії щодо завершення війни. Економічного краху РФ, як такого, за нинішніх темпів чекати ще довго, дуже довго.
Але чи готова Росія так довго чекати? Це ще одне питання. Проблеми вже йдуть і вони істотні.
