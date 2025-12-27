Когда откроется "окно возможностей" для реального мирного соглашения — прогноз Буданова

В феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это будет оптимальный период как для Украины, так и для России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов заявил о судьбоносном для окончания войны феврале 2026 года

Буданову напомнили, что в одном из предыдущих интервью он также говорил о том, что оптимальным временем для мирного соглашения станет февраль 2026 года. Журналисты поинтересовались, почему именно февраль станет таким "окном".

Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-нибудь достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам в качестве вывода уже даю. Кирилл Буданов Начальник ГУР

При этом он подчеркнул, что российский бюджет на 2026 год уже выглядит катастрофическим. Почти половина расходов там заложена на "оборонительные нужды", другие программы сильно сокращены.

Потому они уже приняли довольно непопулярные и сложные решения. Очень болезненны для них. Это еще одно объяснение вам по поводу переговорного процесса. Оборонный бюджет 26-го года сейчас — в совокупности, потому что там есть расходы на оборону, есть, как у нас говорят, силы безопасности — 46%. Любая страна не может развиваться, нормально куда-то двигаться, когда она 46% на войну тратит. Это невозможно. Поделиться

Буданов добавил, что экономические трудности РФ не повлияют непосредственно на ситуацию на поле боя, но они повлияют на позицию России по завершению войны. Экономического краха РФ как такового при нынешних темпах ждать еще долго, очень долго.