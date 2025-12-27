Когда откроется "окно возможностей" для реального мирного соглашения — прогноз Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Когда откроется "окно возможностей" для реального мирного соглашения — прогноз Буданова

Буданов
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

В феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это будет оптимальный период как для Украины, так и для России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Главные тезисы

  • В феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь мирного соглашения в Украине.
  • Российский оборонный бюджет на 2026 год вызывает катастрофические последствия, что может способствовать принятию сложных решений в переговорном процессе.

Буданов заявил о судьбоносном для окончания войны феврале 2026 года

Буданову напомнили, что в одном из предыдущих интервью он также говорил о том, что оптимальным временем для мирного соглашения станет февраль 2026 года. Журналисты поинтересовались, почему именно февраль станет таким "окном".

Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-нибудь достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам в качестве вывода уже даю.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

При этом он подчеркнул, что российский бюджет на 2026 год уже выглядит катастрофическим. Почти половина расходов там заложена на "оборонительные нужды", другие программы сильно сокращены.

Потому они уже приняли довольно непопулярные и сложные решения. Очень болезненны для них. Это еще одно объяснение вам по поводу переговорного процесса. Оборонный бюджет 26-го года сейчас — в совокупности, потому что там есть расходы на оборону, есть, как у нас говорят, силы безопасности — 46%. Любая страна не может развиваться, нормально куда-то двигаться, когда она 46% на войну тратит. Это невозможно.

Буданов добавил, что экономические трудности РФ не повлияют непосредственно на ситуацию на поле боя, но они повлияют на позицию России по завершению войны. Экономического краха РФ как такового при нынешних темпах ждать еще долго, очень долго.

Но готова ли Россия так долго ждать? Это еще один вопрос. Проблемы уже идут, и они существенны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов прибыл к спецназовцам ГУР на Запорожское направление фронта — видео
ГУР
Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов раскрыл количество мобилизованных в армию РФ в 2025 году
Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов озвучил ключевые цели РФ в войне против Украины на 2026 год
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?