Когда откроется "окно возможностей" для реального мирного соглашения — прогноз Буданова

В феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это будет оптимальный период как для Украины, так и для России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Главные тезисы
- В феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь мирного соглашения в Украине.
- Российский оборонный бюджет на 2026 год вызывает катастрофические последствия, что может способствовать принятию сложных решений в переговорном процессе.
Буданов заявил о судьбоносном для окончания войны феврале 2026 года
Буданову напомнили, что в одном из предыдущих интервью он также говорил о том, что оптимальным временем для мирного соглашения станет февраль 2026 года. Журналисты поинтересовались, почему именно февраль станет таким "окном".
При этом он подчеркнул, что российский бюджет на 2026 год уже выглядит катастрофическим. Почти половина расходов там заложена на "оборонительные нужды", другие программы сильно сокращены.
Буданов добавил, что экономические трудности РФ не повлияют непосредственно на ситуацию на поле боя, но они повлияют на позицию России по завершению войны. Экономического краха РФ как такового при нынешних темпах ждать еще долго, очень долго.
Но готова ли Россия так долго ждать? Это еще один вопрос. Проблемы уже идут, и они существенны.
