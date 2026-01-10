Буданов решил бороться с коррупцией в ТЦК и СП

Буданов анонсировал важные решения

Глава ОПУ обращает внимание на то, что коррупция в системе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также многочисленные случаи самовольного оставления части или места службы военнослужащим без разрешения командования (СОЧ) — это действительно серьезные проблемы, влияющие на обороноспособность Украины.

Поэтому Кирилл Буданов решил провести расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны.

В центре внимания всех участников встречи были актуальные вопросы — противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии.

Злоупотребления должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим ясные и эффективные решения. Кирилл Буданов Глава Офиса президента Украины