Буданов решил бороться с коррупцией в ТЦК и СП
Кирилл Буданов
Буданов анонсировал важные решения
10 января глава Офиса президента Украины Кирилл Буданова официально подтвердил, что настроен решить ключевые проблемы, которые ослабляют обороноспособность страны.

Главные тезисы

  • Буданов подчеркнул, что злоупотребление должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины недопустимы.
  • Он уже начал учить проблематику этих вопросов.

Буданов анонсировал важные решения

Глава ОПУ обращает внимание на то, что коррупция в системе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также многочисленные случаи самовольного оставления части или места службы военнослужащим без разрешения командования (СОЧ) — это действительно серьезные проблемы, влияющие на обороноспособность Украины.

Поэтому Кирилл Буданов решил провести расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны.

В центре внимания всех участников встречи были актуальные вопросы — противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии.

Злоупотребления должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим ясные и эффективные решения.

Расширенное совещание Кирилла Буданова с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны (Фото: Kyrylo_Budanov_Official)

