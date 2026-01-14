Генштаб оголосив про нові успіхи українських воїнів на фронті

Протягом 13 січня авіація, ракетні війська, артилерія Сил оборони України успішно атакували два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1 421 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 13 січня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 14 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 221 940 (+990) осіб;
танків — 11 550 (+6) од;
бойових броньованих машин — 23 902 (+3) од;
артилерійських систем — 36 098 (+74) од;
РСЗВ — 1 603 (+3) од;
засобів ППО — 1 275 (+5) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 106 428 (+1074) од;
крилатих ракет — 4 163 (+8) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 74 119 (+232) од.
Крім цього, було залучено для ураження 7967 дронів-камікадзе та здійснено 3768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 74 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-