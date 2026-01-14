Генштаб оголосив про нові успіхи українських воїнів на фронті
Україна
Генштаб оголосив про нові успіхи українських воїнів на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 13 січня авіація, ракетні війська, артилерія Сил оборони України успішно атакували два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 421 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 13 січня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 14 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 221 940 (+990) осіб;

  • танків — 11 550 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 23 902 (+3) од;

  • артилерійських систем — 36 098 (+74) од;

  • РСЗВ — 1 603 (+3) од;

  • засобів ППО — 1 275 (+5) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 106 428 (+1074) од;

  • крилатих ракет — 4 163 (+8) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 74 119 (+232) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних та 42 авіаційних ударів, застосував 25 ракет й скинув 78 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 7967 дронів-камікадзе та здійснено 3768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 74 — із реактивних систем залпового вогню.

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

